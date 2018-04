Paraná

Un espécimen pequeño

Martes 17 de Abril de 2018

Hallan víbora de letal mordedura en Oro Verde: Es difícil conseguir su antídoto

Hace dos años lo mordió una Yarará y tuvo que recibir el antídoto. Ahora, se encontró con una letal serpiente Coral en el fondo de su casa y decidió atraparla, contó a Elonce. "Se me pasó entre los pies pero no me atacó", dijo