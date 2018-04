Se registraron disturbios en peña universitaria desbordada de jóvenes

Un importante número de personas asistió anoche y esta madrugada a las instalaciones del club Paracao, con el fin de participar de la denominada peña universitaria organizada por alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná. En la parte final de la noche hubo incidentes, peleas y desbordes que terminaron con un par de personas lesionadas.



Según informaron varios de los asistentes, los problemas surgieron por la gran cantidad de asistentes, unos 1.100 jóvenes y adolescentes que llegaron hasta las instalaciones del club ubicado sobre calle Juan Baez 745. Todos con entradas, pero en un determinado momento, se cerró el ingreso.



Una de las participantes, informó: "Cerca de la 1,45, en un momento, de tanta fuerza que hacía la gente para poder entrar, se empezaron a caer todos los alambrados del costado como las vallas que había puesto la Policía para separar la entrada. Ahí empezaron a tirar cosas y a pegar".



La joven añadió en su comentario: "Las chicas fuimos las más golpeadas porque había vagos que se hacían los vivos. Nadie salió a decir nada. La gente no se iba. Una chica se atacó de asma y la llevaron en un auto porque la ambulancia nunca vino", relató.



"Hubo avalanchas que empezaron, muchos cayeron y fueron pisados", resaltó.



Según se les informó, había más gente de la permitida y, en un momento dado, se dispuso cerrar el ingreso de la gente al interior de la peña. "Esto provocó malestar de muchas personas que reclamaron poder ingresar, ya que tenían su entrada correspondiente adquiridas de modo anticipado".



Según lo relatado por esta joven, solicitó ayuda a una funcionaria policial que estaba cerca y la respuesta fue bastante llamativa: "Le dije si podía poner un poco de orden ante tanto descontrol, y la policía me dijo 'esto es una fiesta privada, nosotros mucho no podemos hacer'. Por ello le recordé que los incidentes ocurrían en la vía pública, y tampoco hubo una respuesta favorable".



Se hizo saber que a las 2,30 de la madrugada fuera del club, había unas 300 personas que contaban con su entrada anticipada. Pero por la disposición de la Municipalidad de Paraná, no se les permitió el ingreso tras constatarse que el salón se encontraba repleto.



Tras la comunicación que prohibía el ingreso de más personas, llegaron los incidentes, con empujones, peleas y desbordes con peleas entre numerosas personas.



Seguridad mixta



Las personas que manifestaron sus quejas, alertaron que en el exterior había policías, pero dentro había otras personas que tenían la función de seguridad, pero que prácticamente no hicieron nada para evitar o controlar los desbordes.

Fuente: Diario Uno