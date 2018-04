Difundieron polémica guía sobre "homosexualidad": El descargo de la escuela

El descargo del Instituto educativo

"No hacemos acepción de personas"

La homosexualidad, "un pecado"

Circularon en las redes sociales, imágenes de una, la que forma parte del material educativo que se trabaja en el"Nunca trates de asistir a un homosexual tu sólo. Hazlo junto a dos o a tres personas más; si involucra ambos sexos mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados", recomienda el texto.La publicación rápidamente generó polémica. Es queya que según argumenta: "La homosexualidad atenta contra el plan de Dios para el hombre. La Biblia la condena de manera terminante. La homosexualidad es una práctica pecaminosa. En la tradición del Antiguo Testamento, la actividad erótica entre miembros del mismo sexo era considerada una abominación religiosa que ofendía a Dios y exigía castigo drástico".En el apartado 3,: "Nunca trates de asistir a un homosexual tu sólo. Hazlo junto a dos o tres personas más, si involucra ambos sexos mejor; No tienes porque tener intimidad para ministrarlo. Evita los encuentros prolongados y privados; No aceptes invitaciones para charlar en lugares donde estén sólos y esto por un simple motivo: para evitar casos de seducción como los que lamentablemente vivimos, de chicos homosexuales que venían a buscar 'amigos' dentro de las iglesias y por no haberlo dicho, algunos adolescentes confundidos, tristemente se vieron seducidos", asegura el instructivo.donde nuestro diario institucional está basado en la palabra de Dios, en la biblia, y conforme a ella, damos las clases y fundamentalmente las enseñanzas,, confesando nuestra fe, lo que dice la palabra de Dios", explicó a, el Pastor Cristian Farias.De acuerdo a lo que indicó, el texto que se difundió en las redes sociales es el prólogo de un libro que facilitaron, hace un tiempo atrás, pastores evangélicos que asistieron a la institución para brindar una capacitación en Educación Cristiana."Es un texto muy pequeño, un protocolo, donde el libro enseña", expuso el pastor, al tiempo que aclaró que fragmento "no se utiliza" en clases."No hacemos acepción de personas. Todas las personas son aceptadas, pero como somos una escuela confesional, mantenemos nuestro proyecto educativo institucional sobre los principios bíblicos, y después, cada alumno tendrá la libertad para decidir en cuanto a su vida", indicó la rectora del instituto, Mónica Marconi.La directiva remarcó que los papás, al momento de inscribir a sus hijos al instituto de calle Basavilbaso 1575, conocen cuáles son sus idearios. También ratificó que el material que desató el debate "se trabaja desde hace varios años" pero según apuntó, el mismo "fue sacado de contexto".Finalmente, Marconi sostuvo que "seguir a Dios es una elección personal" y aclaró:"Todos son aceptados y ante cualquier situación,", agregó al respecto.En el panfleto se asegura que la homosexualidad es pecado "porque la Biblia lo define como desagradable ante los ojos de Dios".Al respecto,"La escuela tiene una idea puntual sobre lo que Dios quiere, Dios ama al pecado pero no la práctica del pecado y desde ese punto comenzamos a enseñar. Como Dios respeta, nosotros también respetamos porque cada cual hace su elección, su camino", expresó., cerró.