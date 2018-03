Fiesta del Mate: se colocaron 1500 sillas para el público

En esta primera noche, se espera la presentación de la Banda de Policía y Ballet La Greda; Entrerios y Cantores; Raul Lavie; el Ganador del Pre Mate Nicolas Izguirre; el dúo Jairo ? Baglieto y Los Del Gualeyán.Desde la organización indicaron aque está todo listo para el gran evento que tendrá dos noches más, además de la de este viernes.Para la ubicación del público, se colocaron 1500 sillas y en el sector de invitados especiales 350 sillas. Además desde la organización mencionaron que "la gente puede traer su sillón, el predio es más que grande y se podrá ver todo". Al tiempo que agregaron que "no se podrá ingresar al predio con botellas de vidrio".Por otra parte, recordaron que el concurso de cebadores de mate se hará el domingo "a la derecha del escenario mayor, al aire libre. La gente podrá conversar con los participantes porque ellos también son actores en esta Fiesta".Desde la organización, Norma contó algunos pedidos especiales que realizaron los artistas a la hora de firmar contrato. "Jairo y Baglietto pidieron un catering especial; "pero fueron empanadas de verduras, pollo, fueron bastantes discretos".Sin decir nombre, señaló que uno de los cantantes "pidió sushi y champan" pero la comuna no accedió y el exigente deberá proveérselo por sus propios medios.Otros pidieron "frutas secas, como almendras. Fueron más discretos que los que se presentaron el año anterior", mencionaron. "Si el artista hizo un pedido demasiado excéntrico le hemos dicho que no y si quieren alguna diferencia se lo traen ellos".Finalmente, expresaron que el patio de comidas "también está listo y habrá precios accesibles para que la gente pueda venir en familia y disfrutar".Presagio De Mi TierraCombo MutantePareja Ganadora Pre MateLos PrincipesLos PalmaeLos PalmerasBanda XXIGanador Pre Mate InstrumentalLa Banda RojaCesar IsellaLos Potro MalamboSergio GalleguilloLos NocherosKapangaLas tres noches actuará el humorista El Guri Molina