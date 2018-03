Desilusión en el primer día: Alumnos no iniciaron las clases por falta de agua

La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 146 "Bases", ubicada en barrio Estación Parera de Paraná, no pudo iniciar el ciclo lectivo 2018 por la falta de agua."Nos encontramos con un cartel en el que decía que hoy no había clases, y la directora nos explicó que es porque no hay agua", explicó a, María Ángeles, mamá de un alumno de primer grado.De acuerdo a lo que comentó, la directora realizó el reclamo correspondiente en el mes de febrero, pero "no han tenido respuestas desde la Departamental de Escuelas"."Los chicos iban a empezar entusiasmados su primer día de clases, como mi hijo que comienza primer grado, pero nos encontramos con esta situación que es muy mala para ellos", lamentó la mujer.

"El agua es esencial para la higiene, para el comedor. Cómo puede ser que la escuela pública, que depende del Estado, no nos pueda dar los recursos esenciales para empezar las clases", se preguntó la mamá.En tanto, otra mamá, María Romero, quien tiene a sus nenas en los primeros años de la primaria, reveló que el año pasado también tuvieron problemas por la falta de agua."Ya es normal que los chicos no tengan clases por la falta de agua y la Departamental de Escuelas parece que se ha olvidado de que acá hay una escuela", advirtió.De acuerdo a lo que comentaron, uno de los papás de los chicos se ofreció a revisar cuál era el problema en la bomba de agua, pero no pudo hacerlo porque no está matriculado y tampoco cuenta con la autorización para hacerlo.Según indicaron desde la comunidad educativa, la respuesta por parte de la Departamental de Escuelas fue "que no cuentan con una persona capacitada para que asista a verificar la problemática".que "el problema está solucionado. Ocurrió que la bomba que lleva agua a la cisterna había dejado de funcionar y se está controlando que se llene el tanque. Sólo por el día de hoy estaba autorizada la suspensión de actividades", por lo que en la próxima jornada de se dictarán clases con normalidad, aseveró el funcionario.En tanto, los más de 200 chicos a los que alberga el comedor escolar brindará durante esta semana, un menú alternativo."Es una situación muy grave porque vienen muchos humildes que dependen de esa comida", se lamentó una de las mamás.