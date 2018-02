Quini 6 récord en Paraná: cuánto cobrarán el nuevo millonario y el agenciero

Paraná La Revancha del Quini 6 se vendió en Paraná y ganó más de 144 millones de pesos

Histórico pozo

En Paraná hay una persona -que aún no se conoce- que ayer se transformó en "un nuevo millonario", tras ganar el sorteo Revancha del Quini 6.Desde el Iafas, el presidente del organismo informó cómo es el proceso de pago de semejante suma de dinero que es récord en el tradicional juego en el país.El titular del Iafas (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social), Silvio Vivas explicó ael proceso de cobro de parte del apostador: "Es muy sencillo desde el punto de vista administrativo, para lo cual habrá un tiempo de cinco días para estar en condiciones de percibirlo. Es el tiempo en que llegue desde Santa Fe la documentación que acredite el premio. Luego aguardaremos la llegada del ganador o un apoderado para que nos informe el número de cuenta al que se debe realizar la transferencia bancaria".El funcionario provincial hizo notar que el premio ganado el domingo, es "el pozo más grande de la historia de los sorteos del Quini 6. Es un récord, y para nosotros es todo un orgullo que el apostador sea de Paraná"."Para el Iafas en un orgullo haberlo vendido en la provincia, por lo que se ratifica que el Quini 6 tiene en Entre Ríos en ventas per cápita el mayor nivel de apostadores, superando incluso a Santa Fe o Buenos Aires", resaltó Vivas para marcar: "Esto ocurre porque desde hace años hay una política institucional que marca el rumbo con la perfomance comercial del Iafas en la provincia como fuera de la misma".El apostador de Paraná, una vez que realice los trámites de rigor en el Iafas tendrá depositado los cerca de 100 millones de pesos en su cuenta bancaria.Hasta la tarde de este lunes, era una verdadera incógnita quien era el ganador del Quini 6. No se sabía si era un hombre o una mujer, dónde trabaja, la edad u otros datos que son de interés para el resto de la población. El presidente del Iafas admitió que con el organismo no se comunicó nadie para conocer los pasos a seguir para percibir la millonaria suma de dinero.En tanto, se confirmó que el dueño de la agencia donde se jugó la apuesta, que se encuentra ubicada en calle Catamarca a metros de Alameda de la Federación, percibirá un premio del 1% sobre el total del pozo ganador, es decir 1.440.000 pesos que se los transferirán a su cuenta bancaria en los términos previstos por el Iafas.