Paraná

Este lunes cerraron la institución

Lunes 29 de Enero de 2018

Encontraron una yarará dentro de la Escuela Esparza

Si bien todavía no hay clases, en el establecimiento brindan el almuerzo a los chicos de la zona. La directora explicó a Elonce TV que "hasta que no me den una solución no puedo poner en riesgo a mis alumnos".