Por falta de agua, vecinos del Kilómetro 5½ acudieron a la Defensoría del Pueblo

Paraná Renovarán las cañerías de agua en la zona sur de Paraná

Paraná Evalúan colocar una nueva cisterna por los problemas de agua en la zona sur

Losque encabezan un reclamo público por lospara que desde el organismo se gestione una reunión con funcionarios municipales. El encuentro se desarrolló en la sede de la vecinal de Las Américas y participaron más de un centenar de vecinos.Al respecto, el defensor del Pueblo, Luis Garay, ante, valoró la actitud de diálogo con la comuna de Paraná para seguir trabajando y remarcó las "respuestas concretas" que se han brindado.para el cambio de cañerías que solucionaría el tema del agua,", advirtió Garay.Según indicó, "por parte del municipio, ha habido respuestas concretas, de hecho, esta mañana me comunique con ellos y tuvieron agua. Y ayer a última hora, que es lo que los vecinos están queriendo, porque es lo que ven como única alternativa al problema, que la llenen continuamente".Pero según advirtió el defensor, el llenar la cisterna de la escuela TabaréEn la oportunidad, Garay reconoció que. "Los vecinos están buscando poder sentarse con alguno de ellos, es algo que quedó pendiente y que es para darles tranquilidad", indicó al respecto.La problemática se torna apremiante atento a que en la zona se emplazan las escuelas Tabaré y la de Comercio. "No queremos que empiece el periodo lectivo y que no tengan clases porque no tienen agua, con lo cual,atento a que se trata de dos instituciones educativas", justificó el responsable de la Defensoría del Pueblo de Paraná.