Desmienten pedido de dinero para una beba con cardiopatía que será operada

Foto 1/2 Foto 2/2

En la mañana de este miércoles y a través de la red social Facebook se difundió el pedido de un hombre que solicitaba "de todo corazón" ayuda económica para poder recaudar 150.000 pesos para la operación de su hija de apenas un mes y medio de vida.



El pedido decía textualmente lo siguiente: A todos mis contactos de facebook d parana...pido de todo corazón..si me pueden ayudar..para la operación de mi pequeña bb...tenemos q viajar a buenos aires...la operación cardiovascular me sale $$150.000 en la fundación Favaloro.. gracias x leer esto..y mil disculpas x estar pidiendo ayuda... a todos uds...muchas gracias.



Pero horas más tarde, ese pedido fue eliminado y reemplazado, ya que, según aclaró a Elonce TV la abuela materna de la beba, desde la familia no estaban solicitando una ayuda económica.



"No necesitamos dinero porque la obra social ha cubierto todo y solamente estamos aguardando el turno y traslado para el hospital Gutiérrez" en Buenos Aires, dijo Jorgelina y remarcó sobre el pedido en Facebook: "No sé de dónde salió, pero no necesitamos dinero, sólo la oración de quienes quieran orar por mi nieta".



La beba debe ser operada "porque tiene un agujerito en el corazón y un retraso de crecimiento", explicó la mujer y agregó que están aguardando conocer la fecha para el traslado.



Tras ello explicó que si bien el perfil de Facebook desde el cual se hizo la publicación "es de mi yerno, no creo que él haya sido porque en realidad lo hemos estado pidiendo en las redes sociales es oración, no dinero".



"No sé de dónde salió ni cómo", lamentó y aclaró que en caso de necesitar dinero, "trataríamos de arreglarlo en el ámbito familiar, pero no de esa manera".



Finalmente, Jorgelina destacó la buena atención que le han brindado a su nieta en el hospital San Roque de Paraná: "Mi nieta está bien atendida, y en condiciones de poder ser intervenida, pero lamentablemente acá no hay nadie que haga la operación". La aclaración

Tras conocerse la real situación de la beba, desde el perfil de Facebook donde se solicitaba dinero, borraron esa publicación y escribieron: "Hola amigos .... Keria contarles q gracias a Dios ya tenemos todo para realizarle la operación a mi beba ... Y kiero aclarar q jamás publike algo para sacarle la plata a nadie solo pedí ayuda q con una oración estaba más q bn le agradezco a todos los q se comunicaron y se tomaron su tiempo para compartir mi publicación gracias a todos". Elonce.com