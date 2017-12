La ciudad comenzó a movilizarse desde temprano para colaborar con Once por Todos

Este viernes es el día de la solidaridad, es un día para dar, para recibir y "llenar de alegría el corazón".

Durante las once horas, organizaciones, entidades y vecinales son puntos de recepción de donaciones. Desde temprano la ciudad vive esta maratón solidaria. Son más de 80 puntos en la ciudad, con manos dispuestas a ayudar.apostó hace 13 años a instalar un valor: la solidaridad. Se propuso un día para encontrarse haciendo algo por el otro, sin interés de ningún tipo, y no inventamos la solidaridad, la reflejamos. Todo empezó con la mirada en el corazón de los voluntariados y en la misión que desarrollan desde hace décadas en Paraná. Las mismas voluntarias permitieron descubrir y comprender cómo se ayuda a quiénes llegan a los hospitales de distintos lugares de la provincia. La gran mayoría sin nada. Una tarea invisibilizada por muchos, una tarea desconocida por otros tantos.En esta jornada, siete hospitales, once escuelas, una ONG y los centros de salud del Corredor del Paraná y sus aldeas, esperan con ansías, la llegada de "las manos llenas" de solidaridad, que siempre la comunidad, brinda., frente a la "placita del Bombero", es uno de los centros de recepción. Desde las 9 reciben la ayuda de la gente. Raúl y Diego, en diálogo con, destacaron: "Nuestra institución fue creada con estos fines, asistir al más necesitado. Es por eso que, cumpliendo con nuestras convicciones, decimos presente".Desde temprano, suman "ropa de hombres, damas, mochilas, mucho calzado. Estaremos hasta la mitad de la tarde, en horario corrido", aseveraron.A la Plaza "Eva Duarte" de San Agustín, ya llegan los vecinos con donaciones. Lucio Romero, vicepresidente de la comisión vecinal, aseveró: "Estamos desde las 8, en calle Jagüel esquina El Palenque, para recibir toda la ayuda de la comunidad. Ya los vecinos están acercando las donaciones etiquetadas, como les hemos pedido. Y si no llegan de esta manera, lo haremos nosotros. Estaremos hasta las 16"., ubicada en calle Soler al 800, dijo por segundo año consecutivo, Sí a Once por Todos. "Hace 43 años que soy miembro de la Iglesia y participo de todas las actividades. Siempre ayudamos y esto hace muy bien, en esta jornada no hay excepción, me sumo a donar para Once por Todos", aseveró una vecina de la zona.-Oro Verde: Calle Los Laureles frente a la Facultad. De 9:30 a 16 horas.-Oro Verde: en el playón del Polideportivo. De 9:30 a 16 horas.-Padre Kentenich: Club Neuquén. De 10 a 16 horas.-Américas: Barrio Empleados de Comercio, Manzana 4 casa 18. De 9 a 16 horas.-Sáenz Peña: Quique Club. Alsina 653. De 10 a 16 horas.San Agustín sudoeste. Club San Agustín. De 9 a 16 horas.-FM San Agustín. Cura Brochero 336. De 9 a 16 horas.-Club Alumni. Sud América y Candiotti. De 9 a 16 horas.-San José Obrero. Luis Viera Méndez y Villa Fontana (barrio Paraná 1. De 9 a 16 horas).-Vecinal López Jordán. Quinquela Martin y Alfonsina Storni. De 11 a 15 horas.-Escapelato. Rodríguez Peña y Díaz Vélez. De 9 a 16 horas.-María Auxiliadora. Colón y Misiones. "Rotisería Modelo". De 9 a 16 horas.-Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos. San Martín 1367. De 10 a 16 horas.-Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soler 863. De 9 a 16 horas.-Vecinal Fe y Esperanza. Pringles y Vicente del castillo (esquina) 9:30 a 16-Vecinal El Ceibo. Brown y Díaz Vélez en la plaza. Desde las 8 a las 16.-Radio San Benito 92.7. Garabaso 435. De 12 a 16 hs.-Los Gobernadores. Antelo y Basavilbaso, en la Plaza Alemania. De 10 a 16.-Santuario La Loma. Padre Kentenich. De 09:30 a 14:30 horas.-Vecinal El Progreso. Complejo Piletas de El Sol. De 10 a 16.30.