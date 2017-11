La escuela secundaria de Sauce Pinto dice presente en Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



La escuela secundaria Nº 87 "Doctor René Favaloro" de la localidad de Sauce Pinto se suma por tercer año consecutivo a la jornada solidaria Once por Todos que se realizará el próximo 8 de diciembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná a beneficio de hospitales y escuelas entrerrianas."La idea es que la gente de Sauce Pinto y San Benito, colabore con sus donaciones", dijo Fernando Ravellino, profesor de Literatura, y pidió "elementos de higiene, sabemos que hay muchos hospitales que tienen problemas con el tema de la salubridad y decidimos colaborar con esa parte".Las donaciones se pueden acercar al establecimiento educativo desde el martes 21 al viernes 1º de diciembre de 7 a 13 horas.Por otra parte, Ravellino indicó que con los alumnos "cotidianamente se trabaja el valor de la solidaridad; en las aulas cada docente trabaja diferentes valores, desde el compromiso en el trabajo diario y los chicos también tratan de cumplir con sus responsabilidades siendo solidarios con sus propios compañeros. Constantemente vemos como entre compañeros hay cada vez más solidaridad. Esta es una institución muy pequeña y estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando, sobre todo porque al ser pocos, los chicos se conocen entre todos y hay una gran familia en esta comunidad".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).