Tiene 80 años y desde hace casi 30 que reparte diarios todas las madrugadas

Sumó otro rubro

Tito Chiardola no sabe lo que es el descanso. Ha hecho de todo en su vida: Operario en un frigorífico, empleado de una empresa láctea, sereno de obras en construcción entre otros trabajos. Pero desde casi treinta años, todos los fines de semana, sale a repartir diarios y semanarios de la zona en la ciudad de Viale.A principios de los años noventa empezó distribuyendo periódicos en bicicleta. Luego de un tiempo pudo comprarse una Zanellita 50 y desde allí no paró más., siempre y cuando su cuerpo se lo permita. Y su cuerpo se lo sigue permitiendo. "Estuve medio resfriado la semana pasada producto de tanta lluvia, pero eso no es impedimento para trabajar", aclara el hombre. Y tira su consejo para recuperarse de los estados gripales: inhalaciones dos veces por día con hoja de eucaliptus. Y santo remedio", explica aAdemás, desde hace varios años, Don Chiardola vende el Bono de la Fiesta del Asado con Cuero de Viale. "Los últimos años, tres de los bonos que vendí, resultaron con premios importantes: Autos cero kilómetro", cuenta orgulloso. Y enumera a sus felices clientes que llegaron al coche nuevo producto del sorteo: Heraldo Ludi, Zulma Voltolini y Elena Manucci.Tito se jubiló hace unos diez años. Sin embargo, jamás pensó en el retiro, ya que esa palabra no figura en su diccionario. Ejemplo de trabajo y sacrificio.