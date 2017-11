Quedó inaugurada la muestra itinerante Carl Lutz y la Casa de Cristal

Foto 1/2 Foto 2/2

"Es una gran oportunidad de poder seguir divulgando todo lo que tiene que ver de nuestra historia para que no se repitan hechos que atentan contra la paz mundial, que marcan intolerancias que nos causan mucho dolor a todos", dijo el mandatario.



En la ocasión, el primer mandatario entrerriano dijo que se trata de "una muestra que rescata de nuestra historia un hecho heroico como el de Carl Lutz que corriendo riesgo de vida y por un ideal que motoriza los valores que tiene la humanidad, trabajó para proteger a miles de familias judías desde la función que le tocaba ejercer en su cargo diplomático" durante la Segunda Guerra Mundial.



La ministra de Gobierno, Rosario Romero; la esposa del gobernador, Mariel Ávila, y el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Paraná, Diego Dlugovitzky, también participaron en la inauguración de la muestra que, a través de 19 paneles, apunta a acrecentar los lazos culturales e históricos con las corrientes inmigratorias en Entre Ríos y cooperar con la Confederación Suiza.



"La propuesta que el embajador de Suiza, que es un amigo de nuestra provincia y nos ha visitado varias veces, nos hizo para compartir esta muestra entre Santa Fe y Paraná, para nosotros representaba una gran oportunidad de poder seguir divulgando todo lo que tiene que ver de nuestra historia para que no se repitan hechos que atentan contra la paz mundial, hechos que marcan intolerancias que nos causan mucho dolor a todos", agregó Bordet.



Luego, comentó Bordet: " Lo conversaba recién con el embajador. Vengo de Estados Unidos de acompañarlo al Presidente en una gira y me tocó participar del homenaje a las víctimas en Nueva York que fueron asesinadas por fundamentalismo religioso que nada tiene que ver con las religiones porque son fundamentalismos que siguen existiendo, que nos conmocionan y nos causan mucho dolor porque cobran vidas inocentes, entonces hacer una muestra de esta naturaleza significa divulgar que aquello que se hizo no es solamente algo que está escrito en un libro de historia o que son páginas de la historia, esto nos sigue pasando todos los días y hay que trabajar fuertemente, con mucho compromiso de todos para erradicar definitivamente hechos de violencia que nos conmocionan y nos duelen".



Por su parte, el embajador Mock afirmó que es "un privilegio tener la oportunidad de mostrar la exposición aquí en este museo tan bonito y que es un orgullo para Paraná y Entre Ríos" y luego sostuvo que "Argentina sufrió en carne propia porque perdió a cinco hijos recientemente en un atentado en Nueva York, que el presidente Macri y el gobernador estuvieron ahí homenajeándolos. Es muy cierto lo que dijo el gobernador de que para esto sirven también estas exposiciones, para recordarnos que tenemos que aprender de lo que puede provocar la violencia y la intolerancia antes de que sucedan tales tragedias"



"En ese sentido, la presidente de la Confederación Suiza, Doris Leuthard, quien estuvo en abril pasado en Argentina le mandó una carta de condolencias al presidente de la Nación y yo quiero aquí formular las mismas condolencias al gobierno y al pueblo argentino", agregó el diplomático.



Con respecto a la muestra, señaló que "Suiza tiene este año la presidencia de una organización que se llama Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y en el marco de eso quisimos marcar presencia en todos los países miembros de la alianza. Ocurre que Argentina es el único país latinoamericano miembros de esa alianza y en cooperación con gobiernos provinciales, municipios, con ONGs y sobre todo con la Delegación Argentina de As (DAIA) tanto a nivel nacional como provinciales, hemos estado presentado en varios lugares de este país esta exposición-homenaje a un justo suizo entre las naciones".



"Queremos pasar un mensaje a las nuevas generaciones. Nosotros somos probablemente la última generación que tenga un acceso directo a los testimonios de los sobrevivientes de la Shoa y del Holocausto. tenemos que encontrar nuevas formas de transmitir esta memoria, estas lecciones del pasado. Se dice que la historia no se repite pero creo que debemos aprender de la historia para no repetir errores pasados. En ese sentido estoy particularmente orgulloso y agradecido de tener la oportunidad de haber presentado la exposición acá, en una provincia tan amiga de Suiza, con tantos vínculos, dijo finalmente Hanspeter Mock, cuyo abuelo es uno de los 31 justo entre las naciones, puesto que cuando era diplomático logró salvar a muchos judíos y gente perseguida durante la Segunda Guerra Mundial.



La muestra



Hasta el 17 de noviembre, de 9 a 16, permanecerá expuesta la muestra en el Museo Casa de Gobierno, siendo la entrada libre y gratuita. El museo se encuentra ubicado en calle México y Córdoba (sábado 11 y domingo 12 estará cerrado).



Carl Lutz fue vicecónsul en la legación de Suiza en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. El suizo ideó un sistema de protección diplomática y trabajó, junto a su esposa y colaboradores suyos, para salvar a decena de miles de judíos del régimen nacionalsocialista. Lutz fue galardonado con el título de Juntos entre las Naciones en 1965.



La Casa de Cristal en Budapest es un símbolo internacional de coraje moral. En 1944, bajo la protección diplomática del vicecónsul, junto a varios activistas judíos, la Casa fue un centro de protección que salvó la vida de miles de personas. La misma representa la indestructibilidad de la humanidad y su perennidad. Su historia es un ejemplo de honor y coraje.