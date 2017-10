Juan Manuel Giménez tiene 19 años y vive en barrio Nueva Ciudad. Este domingo votó por primera vez en la escuela Estrada y se mostró muy emocionado.



"El momento de votar fue muy importante porque elegí a quien nos va a legislar. Esto es una oportunidad pero también una responsabilidad que se me está dando para elegir", expresó a Elonce TV.



Asimismo, dijo que "todo fue mejor de lo que me imaginé. Me voy re contento de haber votado. A todos mis compañeros les voy a contar mi experiencia y lo bien que me sentí votando". Elonce.com