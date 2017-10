Paraná será sede del Congreso de Oncología Clínica

La ciudad recibirá a oncólogos de todo el país este viernes desde las 8 y hasta las 16.30 en la Vieja Usina. Se trata del Congreso Nacional de Oncología Clínica.



En ese marco, este jueves se realizó la tercera Jornada para Pacientes y Familiares Oncológicos. Disertó el médico Matías Chacón, quien es una eminencia a nivel nacional e internacional.



Alicia, contó a Elonce TV que "el objetivo fue acortar brechas entre el paciente y el familiar. Cada uno aporta su temor, algunos tienen miedos, otros no, todo porque se relaciona la palabra cáncer con muerte".



En ese sentido, dijo que "la idea es que los familiares acompañen el proceso, que entiendan, que no traten de poner otra cara, que tengan compasión y no lástima, que los escuchen. Se trata de hablar con sinceridad para salir adelante".



Durante la charla, el médico explicó qué es el cáncer, los distintos tipos y cómo se relacionan. "Ahora hay un cincuenta por ciento de probabilidades de cura, algo que antes no había. Ningún proceso es igual a otro, la persona reacciona a los procesos de quimioterapia de distintas formas, según el organismo", señaló. Elonce.com