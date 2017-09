La dársena del Puerto al descubierto por la bajante del río: Video y fotos

Video: La dársena del Puerto al descubierto por la bajante del río Paraná

El río Paraná en las costas de la capital entrerriana continúa con bajos registros y pese a que este jueves creció un par de centímetros, los niveles comienzan a mostrar fenómenos que hace muchos años no se veían en la ciudad de Paraná.Llamó la atención de los habituales transeúntes de la costanera paranaense, el pequeño "hilo" de agua que en el fondo de la dársena separaba los "islotes" de arena frente al galpón de la Escuela de Canotaje, donde se encuentra la desembocadura del canal de agua, supo Elonce.com.Otro de los inconvenientes que genera el banco de arena en la dársena del Puerto, es que dificulta el paso de las lanchas de Prefectura Naval que deben procurar tener disponible su equipamiento ante cualquier urgencia.La altura habitual para el mes es de 2,59 metros, con perspectiva de seguir bajando unos centímetros más. Sin embargo, hace tiempo que el caudal no retrocedía a valores cercanos a los 2 metros. En un paréntesis del Niño, en agosto del año pasado, el río tuvo una altura de 2,62 metros y generó inconvenientes en el sistema de captación de agua para potabilizar. Por esa razón se debieron realizar trabajos de emergencia para no poner en riesgo la atención del servicio de agua potable.