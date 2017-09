Controles y restricción vehicular por el partido Patronato - Atlético Tucumán

Con motivo de disputarse este viernes a partir de las 21 el encuentro entre Patronato y Atlético Tucumán, la Jefatura Departamental de Policía dispuso un operativo de control y seguridad con el objetivo de brindar "un marco ameno hacia los simpatizantes que concurren al evento".



Tránsito restringido

Con el espíritu de facilitar el tránsito de los simpatizantes y no afectar la actividad comercial de la zona como así también de los vehículos y personas ajenas al evento, solamente estará restringido para la circulación vehicular, en el horario de 19 a 22, en calle Grella entre Churruarin y Saraví y calle San Nicolás entre calles Grella y Ayacucho.



Asimismo, se dispondrán de cortes al tránsito únicamente vehicular en el horario de 20 a 21 y de 22.45 a 23.15, a los fines de facilitar el arribo y desconcentración de los simpatizantes como así también el arribo de los equipos, árbitros, prensa, autoridades locales y visitantes en Avenida Churruarin y 3 de Febrero, Díaz Colodrero y 3 de Febrero, Avenida. Almafuerte y Marangunich, y Avenida Churruarin y Ayacuho.



Ingresos y egresos de público

Atento a que comienza la aplicación del control de ingresos bajo el programa "Tribuna Segura", se reitera a la población que deberán concurrir con documento de identidad y entrada para poder hacer ingreso al estadio.



Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir hasta las 21, horario de inicio del partido. El estadio será abierto al público a partir de las 19.



Asimismo, desde la policía recordaron que se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros al Club. "De detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente expediente con intervención del área municipal que corresponda".



Además y a los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:



- Botellas de vidrio ni plásticas



- Cintos con hebillas metálicas



- Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares



- Pirotecnia



- Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política



- Porta banderas con caños plásticas que no excedan los 2 mts. y no mayor a los 5 cm. De diámetro