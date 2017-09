Vecinos de calle Gutiérrez y Ceferino Namuncurá del barrio Anacleto Medina antemanifestaron su preocupación por los desbordes cloacales registrados desde hace más de una semana."Desde el domingo con la tormenta y la lluvia, se rebalsó todo y por todos los lugares hemos tratado de buscar qué solución se le puede dar porque ya no sabemos qué hacer", contó Alicia Barzola, una vecina que hace 12 años que vive en el barrio."A mí me agarró una alergia, se me caen las lágrimas y tengo dolores en el pecho y la garganta", comentó."No podemos estar así", lamentó, al tiempo que denunció: "En el barrio, hay otra cloaca que hace dos años que está tapada".