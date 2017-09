Nuevo pedido de dadores de sangre para el niño de 11 años internado en Paraná

Lucas Palma de 11 años de edad, fue internado la semana pasada en el hospital materno infantil "San Roque" de Paraná, donde ingresó por un cuadro de peritonitis que se agravó.

El chico, alumno de la escuela Nº197 "Héroes de Malvinas" está internado en cuidados intensivos del nosocomio paranaense y sus familiares recurrieron a la solidaridad de la ciudadanía, para solicitar dadores de sangre, debido a la grave situación del niño.

Lucas se encuentra estable y su familia "agradece la excelente atención y calidad humana de todo el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Roque", según manifestaron.



La semana pasada, solicitaron sangre para Lucas y tras la amplia y solidaria repercusión, agradecieron la actitud de las personas que se acercaron al nosocomio y renovaron el pedido de donadores de sangre para el menor.

Lucas "está mejorando de a poquito gracias a la gran cantidad de gente de buen corazón que se acercó al hospital San Roque, pero sigue necesitando plaquetas", dijo una de sus maestras y relató que "por esa razón, repetimos el pedido. Si no podes donar, con compartir nos ayudas un montón", afirmó Alejandra en la red social Facebook.

"No sólo está Lucas, muchos chicos también lo necesitan", concluyó la mujer.



Se necesitan dadores de sangre, de cualquier grupo y factor, para Lucas de 11 años de edad. Las personas que puedan donar, deben concurrir al hospital San Roque con su DNI. Pueden presentarse entre las 7 y las 11, en el primer piso del nosocomio, en Hemoterapia.

Informan que se puede desayunar liviano, tomar líquidos (te y mate), pero nada de lácteos. No haber tenido cirugías en el último año y, no estar tomando antibióticos.

Además, en caso de responder solidariamente al pedido, los donadores pueden solicitar un certificado para su trabajo. Elonce.com