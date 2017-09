Seguí volvió a marchar para pedir justicia por Trossero

La comunidad de Seguí realizó la sexta marcha para pedir justicia por Julio Trossero, de 28 años, quien falleció luego de sufrir un violento asalto en su vivienda, ubicada en la zona rural. El joven fue ferozmente golpeado por delincuentes que se llevaron 10 mil pesos.Portando velas y carteles, los vecinos marcharon hacia la comisaría, rezaron y pidieron que se resuelva el caso.Una mujer, expresó aque "queremos que se aclare este horrendo crimen que nadie se merecía. Queremos demostrar que no vamos a parar, que vamos a seguir adelante, que vamos a seguir viniendo hasta que los culpables estén en el lugar que tienen que estar. Esa mamá tiene que dormir tranquila sabiendo que los culpables tienen que estar presos para toda la vida".Tras el rezo del Rosario, colocaron velas en el mástil: consideran que es un símbolo de "la luz que Julio tenía"."Se está trabajando muy bien. En esta semana podría haber alguna novedad. Son muy importantes los avances que se han logrado, hay pruebas que llevan su tiempo pero ni bien tengamos algo lo vamos a comunicar. No podemos adelantar nada para no entorpecer la investigación. Tenemos pistas firmes", expresaron desde la Policía.Otra mujer, señaló que "somos personas libres y autoconvocadas, nadie agrede a nadie, somos totalmente pacíficos, nosotros venimos a preguntar y que esto no quede guardado en un rincón. Hasta que los verdaderos culpables no estén entre rejas no vamos a parar"."Vivimos en paz toda la vida y así queremos estar, sin violencia, tranquilos, respetando a las autoridades. Pedimos justicia", expresó un hombre.