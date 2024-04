Irán no continuaría los ataques contra Israel, pero dejó una advertencia

Foto: Los restos de un cohete que Irán lanzó hacia Israel.-

Internacionales Cómo inició rivalidad entre Irán e Israel y cómo la guerra de Gaza la potenció

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, afirmó este domingo que Irán no tiene intención de "continuar con las operaciones defensivas", en referencia al ataque contra Israel, pero subrayó que no dudará en "proteger sus intereses" si es necesario."En estos momentos, la República Islámica de Irán no tiene intención de continuar con las operaciones defensivas, pero si es necesario no dudará en proteger sus intereses legítimos ante cualquier nueva agresión", dijo Abdolahian en su cuenta de X."El ejercicio del derecho de legítima defensa demuestra el enfoque responsable de Irán hacia la paz y la seguridad regionales e internacionales", añadió el jefe de la diplomacia iraní.El Gobierno de Irán mantiene que el ataque lanzado contra Israel la pasada madrugada ha sido un éxito y volvió este domingo a amenazar con nuevas ofensivas, mientras el mundo expresó su preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pide contención."Anoche, los valientes hijos de la Guardia Revolucionaria, con la colaboración y coordinación de todos los sectores de defensa y políticos del país, abrieron una nueva página en la historia de la autoridad de Irán y dieron una lección al enemigo sionista (Israel)", dijo este domingo el presidente iraní, Ebrahim Raisí.Mientras, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohamad Hosein Baqerí, advirtió a Estados Unidos de que Irán atacará sus bases en la región si apoya una respuesta israelí a los ataques de anoche.El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este domingo a los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania por las "posiciones irresponsables de algunos funcionarios de esos países" a los ataques lanzados por Teherán."Los tres diplomáticos fueron convocados en el ministerio por las posiciones irresponsables de algunos funcionarios de esos países respecto a la respuesta de Irán a las acciones del régimen sionista (Israel) contra los ciudadanos y los intereses de nuestro país", declaró la diplomacia iraní en un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA.Dirigentes de países occidentales, como Francia, Alemania o el Reino Unido, han mostrado su rechazo al ataque perpetrado anoche por Irán contra Israel,