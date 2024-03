Se enteró por los loros que su esposa lo engañaba: qué repetían las aves

Aldat?ld???n? “kocam evde yok gel” diye tekrarlayan papa?anlar? sayesinde ö?renen müvekkilin davas?nda tan?k dinletmeye gidiyoruz pic.twitter.com/MH8NBmz6Z2 — Av. Ted Buckland (@cubbeliveofkeli) March 25, 2024

Un hecho insólito tuvo lugar en la icónica ciudad turca de Estambul cuando un hombre se enteró que su esposa lo engañaba a través de sus dos loros que tiene de mascotas. No conforme con ello, el protagonista se presentó ante la Justicia con el par de animales para que oficiaran a modo de testigos.De acuerdo al medio Haber, el denunciante se dio cuenta de las infidelidades de su pareja ya que las aves repetían continuamente la frase: “Mi marido no está en casa, ven”. Las partes involucradas, cuyos nombres no han sido revelados, comparecieron ante un juez en el Palacio de Justicia de Estambul.Por su parte, el abogado del hombre, Avukat Ted Buckland, compartió una imagen en la que se ve a su representado de espaldas, con los dos loros sobre su humanidad, camino al juzgado.