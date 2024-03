Se vacunó 217 veces contra el Covid y comunidad científica estudia su caso

Caso de estudio

La hipervacunación

Tres dosis es suficiente

El extraño caso aparece documentado en la prestigiosa revistaSegún los investigadores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, por el momento, aunque los expertos no recomiendan en ningún caso la hipervacunación."Conocimos su caso a través de artículos de prensa", explicó el Dr. Kilian Schober, del departamento de microbiología de la universidad."Entonces nos pusimos en contacto con él y le invitamos a someterse a varias pruebas en Erlangen. Se mostró muy interesado en hacerlo".El hombre proporcionó muestras frescas de sangre y saliva.Los investigadores también analizaron algunas muestras suyas de sangre congelada, que habían estado almacenadas en los últimos años.El Dr. Schober afirmó: "Pudimos tomar muestras de sangre nosotros mismos cuando el hombre recibió otra vacuna durante el estudio por insistencia propia. Utilizamos estas muestras para determinar cómo reacciona el sistema inmunológico a la vacunación".Las pruebas de 130 de los pinchazos fueron recogidas por el fiscal de la ciudad de Magdeburgo, que abrió una investigación con la acusación de fraude, peroLas vacunas contra la covid no pueden causar infección, pero pueden enseñar al cuerpo a combatir la enfermedad.Las vacunas de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) funcionan mostrando a las células del organismo un fragmento del código genético del virus.De este modo, el sistema inmunológico reconoce y sabe cómo luchar contra la covid si se encuentra con el virus.Al Dr. Schober le preocupaba que la hiperestimulación del sistema inmunológico con dosis repetidas pudiera haber fatigado ciertas células.Pero los investigadores no hallaron indicios de ello en el paciente de 62 años.Tampoco había señal de que se hubiera infectado con la covid.Según los investigadores "es importante destacar que no respaldamos la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad adaptativa".Y los resultados de sus pruebas en el paciente de 62 años no eran suficientes como para sacar conclusiones de gran alcance y mucho menos recomendaciones para el público en general."Las investigaciones actuales indican que la vacunación con tres dosis, junto con vacunas de refuerzo periódicas para los grupos vulnerables, sigue siendo el enfoque preferido", afirman en la página web de la universidad."No hay indicios de que se necesiten más vacunas".El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) afirma que las vacunas contra la covid se administran por temporadas, pero algunas personas con un sistema inmunológico debilitado pueden necesitar protección adicional en otros momentos.Las vacunas contra la covid pueden tener efectos secundarios.