Un joven argentino cayó de un acantilado en España y está grave

Un joven de 25 años de nacionalidad argentina permanecía en grave estado como consecuencia de las heridas recibidas al caer de un acantilado de la isla Tenerife, España.Se trata de Rodrigo López Besso, quien cayó desde varios metros en los Acantilados de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona, del territorio insultar de las Canarias.El joven, quien reside y trabaja en España, sufrió un severo traumatismo de cráneo y tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.El accidente se produjo el sábado pasado por la mañana cuando el López Besso, que se encontraban en su día de descanso, acudió a la zona en plan de pesca.Al parecer, el muchacho resbaló y cayó desde varios metros, por lo que tras ser auxiliado, fue llevado al hospital universitario Nuestras Hermanas de Las Candelarias.En ese centro asistencial, el joven fue operado de urgencia y permanecía en estado crítico, según indicó al sitio del diario La Voz su madre, llamada Marcia."Estaba en su día libre pescando en la zona de los acantilados, y no sabemos bien qué pasó. Sólo que cayó. Una joven vio la secuencia y es la que le avisó a la Policía", indicó la mujer."Está solo allá, no tiene a nadie y sus amigos están en Barcelona", señaló Marcia a ElDoce, otro medio cordobés."Tuvo que ser operado de urgencia, pero me avisaron que su estado es grave. El traumatismo ha sido muy fuerte y ahora lo están dializando", agregó.Marcia pidió ayuda para poder viajar a España y estar junto a su hijo. Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo a través de transferencia bancaria al CBU 01505153/1000132717918, a nombre de Marcia Besso, mientras que el número de contacto es 351 396 4567. Fuente: (NA)