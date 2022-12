Fue a una sesión de masajes y sufrió daño cerebral cuando le "sonaron" el cuello

Un hombre de 43 años que fue a una sesión de masajes sufrió daño cerebral y podría quedar en estado vegetativo como consecuencia de una maniobra en la que le "sonaron" el cuello. Jerónimo Rodolfo Ramírez León, la víctima del hecho, había ido a un complejo llamado Villa Frontera ubicado en Puebla, México, en donde venden servicios de masajes y baños de vapor.



Los familiares de Ramírez León radicaron una denuncia contra los dueños del lugar en la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigían el esclarecimiento de lo ocurrido. Según ellos, hubo otras personas que vivieron situaciones similares en el mismo lugar.



Además, denunciaron por negligencia al Hospital de Ortopedia del Estado por no brindar la atención necesaria para el caso, motivo por el cual Jerónimo tuvo que ser trasladado al Hospital General del Norte.



Según el parte médico oficial, el estado de salud de Ramírez es delicado, puesto que presenta daño cerebral y, dependiendo de su evolución, podría quedar en estado vegetativo.



Mediante Twitter, el periodista mexicano Juan Carlos Valerio compartió el testimonio de la sobrina de la víctima quien, indignada por la situación, aseguró en una entrevista con Grupo Imagen: "No es posible que mi tío esté así y los doctores nos dicen que hay una de dos, que se quede con la parálisis o con daño cerebral".



Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal de Puebla, aseguró que Villa Frontera "fue clausurado por no tener ni contemplar su programa de protección" y le pidió al pueblo que denuncien cualquier tipo de anomalías en lugares como este para evitar futuros accidentes.



A su vez, se lamentó por lo que ocurrió y confirmó que la FGE se encuentra investigando el hecho y "llegará hasta las últimas consecuencias", según dio a conocer Milenio Puebla.