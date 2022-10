Vacaciones: requisitos, accesos y precios para viajar en auto al sur de Brasil

Destinos y novedades

Con la pandemia controlada y la reapertura total del turismo brasileño, los argentinos están volviendo a los destinos clásicos del país vecino.Santa Catarina es de los más buscados. Sólo en la isla de Florianópolis (la capital catarinense, a 1.755 km de Buenos Aires) existen unas 50 playas aptas para el baño; las del norte son las de mejor infraestructura y las del sur combinan belleza natural con un entorno más agreste.Una de las novedades para el verano 2022-2023 será la ampliación de la franja de arena de la Playa de los Ingleses, al norte de la isla. Florianópolis también cuenta con una de las redes de senderos más extensas del país: la isla está surcada por más de 100 km de senderos de diversa complejidad, que recorren unas 40 playas y tres lagunas, e incluyen morros con vistas privilegiadas del mar.Quienes prefieren olas altas, pueden optar por Mariscal: el acceso es por una cuesta semi-asfaltada, pero la estadía será más tranquila.Por otro lado, Camboriú -a 38 km de Bombinhas- es sinónimo de fiesta, animación y hermosas playas. Además de ser un paraje de naturaleza privilegiada del litoral catarinense, su vida nocturna y el contraste de sus rascacielos con sus bahías y morros, le hacen un destino preciado de la costa sur del país.La Playa Central con su costanera es el punto focal de la ciudad, y su franja de arena fue ampliada este verano. Sin embargo, en los alrededores existen playas más limpias y con buena infraestructura.Para quienes buscan experiencias relajadas, vale la pena ir al sur de la ciudad a través de la Rodovia Interpraias, que comunica diversas playas y miradores. La primera del recorrido es Laranjeiras, seguida por Estaleirinho, Praia Brava (con olas altas, muy buscada por los surfistas), Praia do Buraco, Estaleiro, Dos Amores y Taquaras.El Parque Unipraias -y su icónico teleférico- sirve para pasar el día, así como el Oceanic Aquarium, y sus más de mil especies marinas, es una visita obligada.Una de las más recientes atracciones de la ciudad es la BC Big Wheel, una rueda de 65 metros de altura, la segunda más alta de Brasil. Desde Bombinhas o Camboriú, uno de los imperdibles es la excursión a la isla do Arvoredo, una reserva natural para quienes quieren incursionar en el buceo en aguas traslúcidas.Los precios de alojamientos, alimentos y bebidas en la región se mantienen en niveles similares a losque avanzan al ritmo de la inflación local. Sin embargo, muchos argentinos que eligenentre 9,60 reales (USD 1,85) y 14,40 reales (USD 2,78) por persona; un almuerzo, de 21,60 (US$ 4,60) a 54,00 reales (USD 10,42) y la cena cuesta entre 29 (USD 5,59) y 73,20 reales (USD 14,12) por persona, según la categoría y comodidades del local elegido.En temporada alta, los alojamientos, por lo que conviene consultar y reservar con anterioridad para evitar sorpresas. Además, cuando comienza a bajar la temporada, en marzo, los precios descienden notablemente., por eso vale la pena buscar información antes de emprender el recorrido.: se llega a la ciudad correntina de Paso de los Libres donde se cruza el puente sobre el Río Uruguay para ingresar a la ciudad brasilera de Uruguaiana; desde allí se continúa hasta Porto Alegre y desde allí se toma la BR 101 que por la costa da acceso a localidades como Torres, Laguna, Ferrugem, Praia do Rosa, Florianópolis, Bombinhas y Camboriú.y siguiendo por las rutas 285 y 282 hasta Florianópolis.En las rutas de Brasil no es común el pago de peajes; suelen estar en los accesos de las grandes ciudades, y se cobra en efectivo, en reales. Se sugiere viajar siempre en horarios diurnos.Se solicita documento de identidad o pasaporte vigente y vacunación completa contra Covid-19 (a partir de los 5 años de edad). Se acepta cualquier vacuna aprobada por la OMS, ANVISA o por las autoridades del país de origen.Además,(la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes del viaje). Los turistas también deben completar la declaración jurada de salud que se encuentra en formulario.anvisa.gov.br .copia del título de propiedad del vehículo, cédula verde, registro de conducir argentino actualizado, seguro con cobertura extensiva a Brasil y últimos tres pagos de la patente., además de lo mencionado anteriormente, deben presentar cédula azul y autorización de para conducir el vehículo por territorio brasileño hecha ante Escribano Público de Provincia, legalizada por Colegio de Escribanos de la Provincia correspondiente, Ministerio de Relaciones Exteriores; copia del título de propiedad del vehículo.