Multa de u$s30 millones a TikTok por descuidar a menores que usan la aplicación

La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés) emitió una sanción a TikTok, que debería pagar una multa de 27 millones de libras, un equivalente a los 29 millones de dólares. El organismo británico señala que la empresa de origen chino violó las leyes de protección infantil durante un período de dos años, entre mayo de 2018 y junio de 2020.Desde la ICO comentaron que en el mencionado período la empresa “puede haber” procesado datos de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. En ese orden, notaron que TikTok habría accedido a esa información sin fundamentos legales para hacerlo.“Como parte de nuestro trabajo para proteger la privacidad de los niños, hemos estado investigando dónde la práctica (de TikTok) no está a la altura de nuestras expectativas. Nuestra investigación encontró que pudo haber infringido la ley de protección de datos del Reino Unido y podría enfrentar una multa de 27 millones de libras”, informaron en el tuit.El organismo indicó que ByteDance (el conglomerado que gestiona la aplicación) puede haber “fallado en la entrega de información adecuada a sus usuarios, de una manera concisa, transparente y fácil de entender”.“Todos queremos que los niños puedan aprender y experimentar el mundo digital, pero con las protecciones de privacidad de datos adecuadas”, dijo el comisionado de información John Edwards en un comunicado. “Las empresas que brindan servicios digitales tienen el deber legal de implementar esas protecciones, pero nuestra opinión provisional es que TikTok no cumplió con ese requisito”, agregó.La ICO inició su investigación a TikTok en el 2019. Desde entonces, el organismo se enfocó en revisar si la red social incurre en violaciones al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que rige en los países europeos.La multa a TikTok anunciada esta semana no es definitiva. El ICO emitió un “aviso de intención”, un documento legal que describe sus hallazgos antes de la decisión final, lo que le da a TikTok la oportunidad de responder.Incluso así, “sirve como una clara indicación de que las investigaciones del Reino Unido han descubierto lo suficiente como para justificar una multa potencialmente considerable”, señala el sitio TechCrunch.“Este aviso, que cubre el período de mayo de 2018 a julio de 2020, es provisional y, como ha declarado el propio ICO, no se pueden sacar conclusiones finales en este momento”, dijo un vocero de TikTok en un comunicado. “Si bien respetamos el papel de la ICO en la protección de la privacidad en el Reino Unido, no estamos de acuerdo con las opiniones preliminares expresadas y tenemos la intención de responder formalmente a la ICO a su debido tiempo”.La advertencia de la ICO ocurre a poco de que un juez del Tribunal Superior del Reino Unido apruebe a una demanda colectiva contra TikTok por su manejo de los datos de los niños.