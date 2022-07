Tiroteo durante festejos del 4 de julio en EEUU: el autor se vistió de mujer

Internacionales Detuvieron al sospechoso del tiroteo durante desfile del 4 de julio en EEUU

El hombre acusado de abrir fuego contra una multitud que miraban el desfile del 4 de julio, convirtiendo la celebración del Día de la Independencia en otra tragedia que sacude a un país dividido acerca de la portación de armas, fue acusado del asesinato en primer grado de siete personas, y de ser declarado culpable recibiría cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional."Habrá más cargos" en su contra, declaró a periodistas el fiscal estatal del condado de Lake, Eric Rinehart, quien informó de siete cargos por asesinato en primer grado., según un saldo proporcionado por la policía.Utilizó el coche de su madre para escapar del lugar y se mezcló con la multitud porque ocultó su identidad vistiendo ropa de mujer.Los investigadores creen que “hizo esto para cubrir sus tatuajes faciales y su identidad, y escapar con otras personas que huían del caos”.

¿Quién es Crimo y qué se sabe sobre él?

Compró legalmente el rifle utilizado en el ataque en Illinois el año pasado, pero en total compró cinco armas de fuego que fueron recuperadas por agentes en la casa de su padre.La policía estatal de Illinois, que emite las licencias de los propietarios de armas, dijo que el joven solicitó una licencia en diciembre de 2019, cuando tenía 19 años. Su padre patrocinó su solicitud.El presidente Joe Biden ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en señal de luto hasta el atardecer del sábado.El tiroteo se produce poco después de una masacre el 24 de mayo de 19 escolares y dos maestros en una escuela primaria en Uvalde, Texas. Antes, el 14 de mayo, un supremacista blanco mató a tiros a 10 personas negras en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York.Y sucede menos de diez días después de que la Corte Suprema falló a favor de una expansión de los derechos de tenencia de armas de fuego en Estados Unidos pese a la ola de tiroteos masivos.La policía informó en la tarde del lunes que detuvo a Robert E. Crimo III, un estadounidense de 22 años sospechoso del tiroteo que dejó al menos 7 muertos y más de 30 heridos durante una celebración del 4 de julio en Highland Park, a las afueras de Chicago."Creemos que Crimo planeó este ataque desde hace varias semanas", dijo este martes Chris Covelli, de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves del Condado de Lake."Trajo un rifle de alta potencia al desfile, accedió al techo de un negocio por una escalera de emergencia y disparó contra los inocentes asistentes del evento de Día de la Independencia", añadió., según las primeras investigaciones.No hay datos de que hubiera alguien más involucrado en el ataque y los investigadores están tratando de determinar sus motivaciones.", señaló Covelli.La alcaldesa Rotering dijo que conocía a Crimo de cuando era un niño miembro de los Scouts. "¿Qué pasó? ¿Cómo alguien se volvió tan furioso, con tanto odio?", dijo Rotering.Chris Covelli, del equipo de investigación, indicó que en 2019 la policía visitó su casa por un reporte de un intento de suicidio."Hablaron con Crimo, hablaron con sus padres, pero el asunto estaba siendo tratado por profesionales de salud mental en ese momento. No hubo más acciones a tomar de la autoridad".Ese mismo año, en septiembre, un familiar llamó a la policía porque el joven "dijo que iba a matarlos a todos y que tenía una colección de cuchillos"."La policía acudió a su casa y recuperó 16 cuchillos, una daga y una espada. No hubo un motivo para arrestarlo, pues no hubo alguna denuncia formal de alguna víctima", dijo Covelli.Medios locales en EE.UU. indicaron queUn perfil con su nombre en la página de cine IMDB (que las autoridades no han confirmado de forma oficial que le pertenece) lo identifica como "un rapero, cantante, compositor, actor y director estadounidense".En sus producciones, a menudo mostraba imágenes y mensajes de violencia. En un video publicado en YouTube hay dibujos sobre el uso de rifles contra personas. En otro hay un hombre armado, presuntamente un atacante, abatido por la policía.La policía dijo que está revisando estas publicaciones.En otro video que se titula On my Mind ("En mi mente"), se ve a Crimo vestido con un chaleco y un casco de operaciones militares en un salón de clases.En un momento de la grabación, mete la mano en una mochila y, tras un corte a una pantalla en negro, se ve el aula en caos y al joven sonreír con malicia."Mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no solo para mí, sino para todos los demás", canta en uno de los temas.

El tiroteo tuvo lugar durante uno de los tradicionales desfiles por el Día de la Independencia de EE.UU.Cientos de personas se agolpaban en las aceras para disfrutar de las carrozas, bandas de música y representaciones como parte de las celebraciones de la ciudad.Según el reporte inicial, el atacante abrió fuego desde una azotea de una tienda de productos de camping alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), solo unos minutos después de que comenzara el evento.De acuerdo con las autoridades, había subido al techo por una escalera no asegurada, que se encuentra en un callejón en la parte trasera del edificio.Los agentes aseguraron un perímetro alrededor del centro de Highland Park y recuperaron "evidencia de un arma de fuego", según la policía local citada por la BBC.