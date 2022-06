Empleados de Apple crearon el primer sindicato en un local de Estados Unidos

"¡Lo logramos! Ganamos nuestra votación sindical, gracias a todos los que trabajaron tan duro y a los que nos apoyaron!, tuitearon los trabajadores luego de conseguir la mayoría. Desde la empresa informaron que les "preocupa" esta organización.



Empleados de una tienda de Apple en Estados Unidos anunciaron la creación de un sindicato luego de que la mayoría votara a favor de la iniciativa, una novedad para el gigante de la tecnología que se produce tras campañas similares de organización de los trabajadores en Starbucks y Amazon.



"¡Lo logramos! Ganamos nuestra votación sindical, gracias a todos los que trabajaron tan duro y a los que nos apoyaron! Ahora celebramos... Mañana seguimos organizando", tuiteó la Coalición de empleados de distribución de Apple (AppleCORE).



De los 110 empleados del local de la marca en Towson, estado de Maryland, 65 se pronunciaron a favor y 33 en contra, de acuerdo con el conteo difundido en directo por la agencia federal encargada de supervisar el escrutinio, informó la agencia de noticias AFP.



AppleCORE, que organizó la campaña para sindicalizarse y exigir representación en las decisiones salariales, de horarios y de medidas de seguridad, deberá formar una rama del sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) una vez que la agencia certifique los resultados.



La victoria del sábado, tras varios intentos infructuosos de sindicalización de los empleados de un local de Apple, llega después de victorias simbólicas en los últimos meses, que tuvieron el apoyo del presidente Joe Biden. La respuesta de la empresa En mayo pasado, la directora de distribución y de recursos humanos de Apple, Deirdre O'Brien, se había presentado en la tienda.



"Es su derecho unirse a un sindicato, pero es también su derecho no unirse", de acuerdo con un extracto de audio difundido por el sitio Vice.



O'Brien había asegurado que la presencia de un intermediario complicaría las relaciones entre Apple y sus asalariados.



"Estoy preocupada por lo que podría significar otra organización en medio de nuestra relación, una organización que no tiene una comprensión profunda de Apple o de nuestro negocio", había dicho la directiva.



El grupo californiano aún no se pronunció sobre los resultados de la votación. La votación El sindicato IAM criticó los esfuerzos del gigante de Silicon Valley para disuadir a los empleados de votar por la sindicalización.



"Esta victoria muestra la creciente demanda de sindicatos en las tiendas Apple y en diferentes industrias en todo el país", expresó el presidente de IAM International, Robert Martinez Jr., y celebró el "coraje" de los trabajadores.



Esta votación se produjo después de que otros intentos tuvieran éxito en lograr la sindicalización al interior de grandes compañías en Estados Unidos.



La primera fue en diciembre de 2021, cuando se concretó la creación de dos sindicatos en locales de Starbucks, en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, y empleados de más de 160 tiendas de la cadena solicitaron votaciones similares.



Otro caso es el de los empleados de una tienda neoyorquina de Amazon, que en abril pasado votaron mayoritariamente por la creación de un sindicato, el primero del grupo en Estados Unidos, pero la empresa exigió la cancelación de ese resultado y un segundo escrutinio.