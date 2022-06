EEUU: cinco muertos y varios heridos tras tiroteo en hospital de Oklahoma

De acuerdo a un comunicado del departamento de Policía de Tulsa, en la tarde de este miércoles, recibieron un llamado alertando por un hombre que portaba un rifle en el edificio Natalia, del Hospital de Sant Francis.



"Esto se ha convertido en un tiroteo", aseguraron las autoridades en el texto.



Según aseguró el concejal del Ayuntamiento Jayme Fowler al canal CNN, el asaltante, que portaba un rifle y una pistola, estaba buscando a un médico que trabajaba en lugar, cuyo nombre la Policía no confirmó todavía.



La policía local confirmó que el atacante está muerto, pero no aclaró si lo abatió la propia fuerza o si se produjo por otros motivos.



Los oficiales constatan que no haya más amenazas para la seguridad de los presentes, que fueron evacuados, aunque se registraron varios muertos y heridos a raíz de la balacera.



"Sabemos que hay múltiples heridos y posiblemente múltiples fallecidos", reconocieron en el comunicado.



"Lo que sucedió hoy en Tulsa es un acto sin sentido de violencia y odio. Sarah y yo estamos orando por las familias de quienes perdieron la vida y por quienes resultaron heridos. Estoy agradecido por las acciones rápidas y valientes del Departamento de Policía de Tulsa y otros socorristas que hicieron todo lo posible para contener una situación terrible", remarcó el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt.



Stitt agregó: "Le he ofrecido al alcalde G.T. Bynum cualquier recurso estatal que pueda ser necesario, y pido a todos los habitantes de Oklahoma que se unan para apoyar a la comunidad del Sistema de Salud de Saint Francis y unirse con aquellos cuyas vidas han cambiado para siempre".



