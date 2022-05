Viruela del mono: qué dice la OMS acerca de los 80 casos confirmados

Nuevos países se suman a la notificación de casos personas afectadas con la viruela del mono. Hasta el momento, según declaró la Organización Mundial de la Salud, 11 naciones notificaron casos, de los cuales 80 se confirmaron y otros 50 en investigación. “La OMS y sus socios están trabajando para comprender mejor el alcance y la causa de un brote de viruela del simio”, advirtieron en una declaración difundida en las últimas horas.



Desde el primer caso identificado fuera de África, el pasado 7 de mayo, en el Reino Unido, ahora se detectaron casos en España, Portugal, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Francia, Bélgica y Alemania. Es más, ahora en suelo británico se confirmaron dos decenas de afectados, al tiempo que los Países Bajos señalaron, este viernes, que contaban con casos sospechosos, aunque sin brindar más detalles al respecto.



Ante este panorama, la OMS emitió una escueta declaración y actualizó las preguntas referidas a la viruela del mono, donde no solo se refieren a datos generales sobre la enfermedad, sino que, incluso, se centra en particularidades evidenciadas en este brote.



“La OMS y sus socios están trabajando para comprender mejor el alcance y la causa de un brote de viruela del simio. El virus es endémico en algunas poblaciones animales de varios países, lo que provoca brotes ocasionales entre la población local y los viajeros. Los brotes recientes informados en 11 países hasta el momento son atípicos, ya que ocurren en países no endémicos”, comienza el comunicado emitido luego de que se efectuara una reunión extraordinaria con especialistas.



Según detalló el organismo sanitario internacional, “hay alrededor de 80 casos confirmados hasta el momento y 50 investigaciones pendientes” y destacaron que “es probable que se notifiquen más casos a medida que se amplíe la vigilancia”. “La OMS está trabajando con los países afectados y otros para expandir la vigilancia de enfermedades para encontrar y apoyar a las personas que pueden verse afectadas, y brindar orientación sobre cómo manejar la enfermedad”, señalaron.



Asimismo, adelantaron que el organismo convocará reuniones con expertos y grupos de asesoramiento técnico, una acción que se concretó este viernes con el encuentro que mantuvieron las autoridades de la OMS con el Grupo Asesor Estratégico y Técnico sobre Peligros Infecciosos con Potencial de Pandemia y Epidemia [STAG-IH]). El objetivo: compartir información sobre la enfermedad y las estrategias de respuesta.



De todos modos, el ente sanitario internacional afirmó que “continúa recibiendo actualizaciones sobre el estado de los brotes en curso en países endémicos”, siendo que “la viruela del mono se propaga de manera diferente a la COVID-19″ por lo que instaron a la población a “mantenerse informadas de fuentes confiables, como las autoridades sanitarias nacionales, sobre el alcance del brote en su comunidad (si corresponde), los síntomas y la prevención”.



“Como la viruela del simio se propaga a través del contacto cercano, la respuesta debe centrarse en las personas afectadas y sus contactos cercanos. Las personas que interactúan estrechamente con alguien que es infeccioso corren un mayor riesgo de infección: esto incluye a los trabajadores de la salud, los miembros del hogar y las parejas sexuales”, aseguraron. Aunque aclararon que “nunca es aceptable estigmatizar a grupos de personas a causa de una enfermedad. Puede ser una barrera para poner fin a un brote, ya que puede impedir que las personas busquen atención y provocar una propagación no detectada”. Cuáles son las respuestas de la OMS al brote de viruela del mono Entre la nueva información proporcionada por la OMS se encuentra una serie de preguntas donde, no solo hacen foco en la enfermedad, sino en el reciente brote que se registra en 11 países. En estas respuestas el organismo internacional busca concientizar a la población y brindar más detalles sobre una patología que ya se encuentra bajo la lupa de la comunidad científica mundial.



Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. “Los casos ocurren ocasionalmente en países no endémicos. Por lo general, se informan en personas que han viajado a países endémicos. Un brote fue causado por el contacto con animales que habían sido infectados por otros pequeños mamíferos importados”, destacaron desde el ente internacional.



En tanto, al hacer foco en los casos detectados en mayo de 2022, señalaron que “se identificaron múltiples casos de viruela símica en varios países no endémicos. Esto no es típico de los patrones anteriores de viruela del simio. La OMS está trabajando con todos los países afectados para mejorar la vigilancia y brindar orientación sobre cómo detener la propagación y cómo cuidar a las personas infectadas”.



“Se están investigando casos adicionales”, señaló la OMS. Y agregó: “Con la excepción de casos informados esporádicamente en viajeros de países endémicos, los casos en áreas no endémicas que no están vinculados a viajes desde países endémicos no son típicos. En la actualidad (a partir de mayo de 2022) no existe un vínculo claro entre los casos notificados y los viajes desde países endémicos ni ningún vínculo con animales infectados”.



Es por este motivo que resaltaron que “este brote es preocupante para muchos, especialmente para las personas cuyos seres queridos se han visto afectados. Lo que es más importante en este momento es que aumentemos la conciencia sobre la viruela del simio entre las personas que corren mayor riesgo de infección y brindemos consejos sobre cómo limitar una mayor propagación entre las personas”.



“La OMS está respondiendo a este brote como una alta prioridad para evitar una mayor propagación; durante muchos años ha considerado a la viruela del simio como un patógeno prioritario. Los casos que estamos viendo actualmente no son típicos de brotes de viruela del simio porque no hay informes de viajes desde países endémicos o animales exportados desde países endémicos. Identificar cómo se está propagando el virus y proteger a más personas para que no se infecten es una prioridad para la OMS”, afirmaron en otra de las respuestas.



Y concluyeron: “Actualmente no se sabe si se puede propagar por vías de transmisión sexual, pero el contacto directo de piel con piel con lesiones durante las actividades sexuales puede propagar el virus. El riesgo de infectarse con la viruela del simio no se limita a las personas sexualmente activas o a los hombres que tienen sexo con hombres. Cualquiera que tenga contacto físico cercano con alguien que es infeccioso está en riesgo. Cualquiera que tenga síntomas que podrían ser viruela símica debe buscar el consejo de un trabajador de la salud de inmediato”.