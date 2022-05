Bill Gates anunció otra millonaria donación para prevenir nuevas pandemias

Si algo se aprendió durante la pandemia es que el SARS-CoV-2 no hace diferencias a la hora de infectar a sus víctimas. Es el caso del fundador de Microsoft, Bill Gates, quien hace unos días había anunciado que dio positivo al test de COVID-19.



Y tras anunciar la noticia en sus redes sociales, el magnate aseguró que presenta síntomas leves y se encuentra aislado, “siguiendo el consejo de los expertos”, hasta que “esté de nuevo sano”.



En ese sentido, aprovechó para volver a poner en valor las vacunas contra el coronavirus y advertir de la importancia de estar vacunado para hacer frente a los efectos de la pandemia. Y agradeció: “Soy afortunado por estar vacunado y tener el refuerzo y además tener acceso a tests y seguro médico”.



“Las vacunas que tenemos previenen muy bien la enfermedad grave y la muerte, pero les faltan dos cosas clave”, dijo Gates -quien donó casi 2 mil millones de dólares para las vacunas contra el COVID-19- al responder una pregunta sobre lo que marcaría la mayor diferencia para acabar con la pandemia cuanto antes.



Así, confiado en que las vacunas sí salvaron que el coronavirus continuara matando vidas, señaló sin embargo: “En primer lugar, siguen permitiendo las infecciones y la duración parece ser limitada. Necesitamos vacunas que eviten la reinfección y tengan muchos años de duración”.



Gates, que durante toda la pandemia mostró su compromiso para combatir el virus y destinó grandes cantidades de dinero desde la fundación que dirige junto a su mujer, intervino por estos días en la segunda Cumbre Global COVID-19 organizada por Estados Unidos, en la que anunció un nuevo compromiso de hasta 125 millones de dólares para luchar contra el coronavirus.



Además, insistió en la necesidad de crear un equipo global de expertos que pueda ayudar al mundo a prepararse para las amenazas de nuevas enfermedades. Y así justificó que seguirá trabajando junto con sus socios para evitar que nadie más “tenga que lidiar con alguna pandemia”, según publicó el diario ABC.



El pasado mes de febrero, Gates había advertido que una posible nueva pandemia probablemente provendría de un patógeno diferente al de la familia del coronavirus. “Tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez”, había dicho durante una entrevista con el canal CNBC. Pero agregó que los avances en tecnología médica deberían ayudar al mundo a hacer un mejor trabajo para combatirlo, si se realizan inversiones ahora.



Gates, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, se asoció con Wellcome Trust del Reino Unido para donar 300 millones de dólares a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, que ayudó a formar el programa Covax, que envía de manera solidaria vacunas a países de bajos y medianos ingresos.



“La pandemia aún no ha terminado”, insistió Gates, recordando por videollamada que él mismo había dado positivo a COVID-19. Y si bien reconoció que el mundo no estaba preparado para enfrentarse al virus, la buena noticia para él es que “ahora se sabe cómo prevenir el próximo”.



En este sentido, recalcó la importancia de ayudar a los países con menos recursos para enfrentar futuras pandemias.



Con la donación que acaba de anunciar “se dará apoyo a la vigilancia de enfermedades y ayudará a acelerar la I+D de vacunas, diagnósticos y tratamientos y hacerlos más accesibles”.



Gates pidió la colaboración del resto de países para desarrollar sistemas de datos “más sólidos para identificar qué está causando muertes en todo el mundo” y desarrollar tratamientos, pruebas y vacunas mucho más rápido que con el COVID. “Necesitamos seguir luchando contra otras enfermedades infecciosas endémicas, lo que resulta ser una buena manera de luchar también contra las enfermedades emergentes”, señaló.



En su intervención, resaltó una vez más la importancia de las vacunas y que sean las personas mayores, las más vulnerables, quienes primero reciban las dosis y sus refuerzos “sin importar dónde vivan”. “Debemos asignar herramientas para salvar vidas en función de la necesidad en lugar de la riqueza”, insistió.