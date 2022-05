“Fueron directo a él, ni me miraron”: esposa del fiscal reveló cómo lo fusilaron

Claudia Aguilera, quien es además periodista del Canal 13, llegó en el avión presidencial paraguayo junto a parte del grupo de fiscales que se desplazó hasta territorio colombiano para apoyar en las investigaciones del atentado. Todo bajo un impresionante operativo de seguridad.Si bien en ese momento no hubo declaraciones a la prensa, la mujer habló más tarde con un periodista del canal de televisión paraguayo Unicanal, a quien le contó mayores detalles sobre aquellas escenas escalofriantes en Cartagena.Explicó que esa mañana, como era su último día de luna de miel, estuvieron un rato en la playa. Justo cuando Marcelo Pecci regresó de caminar por la orilla del mar fue cuando lo abordaron los hombres en la moto de agua."El se había parado como para caminar sobre el mar un poquito. Al retornar, se sacudió la tierra que tenía con la toalla y, en ese momento, ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido", aseguró Aguilera.Además, contó que el sicario hizo tres disparos, uno fue en el cuello, otro en el tronco y otro para escapar. La periodista relató que tardó unos segundos en entender qué era lo que pasaba y que lo primero que pensó es que se trataba de una broma o un show para turistas."Él cae al suelo. Ella vuelve, dirige la mirada nuevamente hacia el hombre que iba huyendo y la gente intentó de alguna manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron: 'Atrápenlos, atrápenlos', y por eso el hombre del arma volvió a disparar para cubrirse en su escape", contó el cronista.De acuerdo con el testimonio de Aguilar, todo ocurrió en pocos minutos. "Ellos (los sicarios) fueron directo a él, a mí no me miraron", contó, a pesar de que estaba a una distancia muy corta de Pecci.Por su parte, Nimio Cardozo, comisario de la Policía Nacional de Paraguay y uno de los funcionarios que viajó a Colombia para apoyar en las investigaciones en Cartagena, agregó que los disparos fueron efectuados con una pistola 9 milímetros, que en la escena del crimen hallaron tres casquillos de ese calibre, con los cuales van a establecer si esa arma habría sido utilizada en otro crimen.El funcionario policial precisó que los sicarios tardaron 13 minutos en alquilar la moto acuática, cometer el homicidio y devolverla.“El día de su asesinato, el fiscal tenía que hacer ‘check out’ al mediodía. Estuvo tomando sus últimos minutos de sol cuando le dijo a Claudia para ir al hotel a empacar las maletas. Él se levantó, juntó sus cosas y ahí apareció el sicario”, relató Cardozo, agregando que Pecci siempre se caracterizó por ser metódico y ordenado. “Siempre tenía el día planificado”, acotó.El investigador dijo también que, según las pruebas que pudieron recabar hasta el momento, el crimen no fue realizado en la ciudad de Cartagena, donde la pareja estuvo dos días, por la cantidad de cámaras que hay en la zona. En su lugar optaron hacerlo en la playa, con la facilidad de entrar y salir por mar abierto.En los últimos días la Policía colombiana difundió las fotos de uno de los sospechosos del asesinato del fiscal y Aguilera confirmó que el sicario que le disparó a su esposo es el mismo que se muestra en las imágenes, en la que se lo ve con sombrero y anteojos de sol."Él es el que disparó el arma. Ese hombre de tez oscura, de un metro setenta y ocho, que tiene el sombrero, de una complexión física muy delgada, pero con los músculos muy marcados (describió ella).Clarín.