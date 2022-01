Estados Unidos distribuirá 400 millones de barbijos gratis para evitar contagios

Estados Unidos distribuirá en forma gratuita a partir de la semana próxima un total de 400 millones de barbijos N95, y para ello utilizará farmacias y centros comunitarios de salud, informó hoy el presidente Joe Biden.



Los barbijos, que provienen del Acopio Estratégico Nacional, representan “más de la mitad de los guardados para emergencias”, y estarán disponibles para todo aquel que los solicite y no priorizarán a los destinatarios en función de la vulnerabilidad frente al coronavirus, sus ingresos u otros criterios.



Según informó la agencia ANSA, tras el anuncio de Biden, “los expertos en salud enfatizaron la importancia de las cubiertas faciales de alta calidad para proteger contra la variante Ómicron del coronavirus”.



Tom Inglesby, coordinador de pruebas de Covid-19 del gobierno estadounidense, dijo que saben que los barbijos N95 brindan una mejor protección que los barbijos de tela y, además, “confía en que las personas que quieran acceder a ellos (barbijos) podrán acceder a los mismos”.



Aún no queda claro la cantidad de barbijos a las que podrán tener acceso por persona.



Además, desde el martes se puso en marcha el sitio web de la Casa Blanca para solicitar, de manera gratuita, hasta cuatro kits de testeo para coronavirus por hogar.



“Las pruebas son completamente gratuitas y los pedidos generalmente se enviarán en 7 y 12 días”, aseguraron desde el sitio.



Inglesby explicó que este “nuevo enfoque” de proporcionar barbijos y testeos a la población de manera gratuita es parte de una estrategia a largo plazo para “reforzar los suministros mucho más allá de la variante Ómicron”.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en inglés, subieron una guía sobre los barbijos N95 y KN95 para informar a la población de que "pueden elegir" este tipo de barbijos porque “ofrecen mejor protección contra el Covid-19”.