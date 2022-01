Djokovic compró empresa que desarrolla tratamiento alternativo contra el covid

El caso Djokovic paralizó al mundo. El escándalo internacional que protagonizó el tenista por su postura ante las vacunas contra el COVID-19 desató en un caos que derivó en la deportación de Australia que lo privó de participar del primer Grand Slam de la temporada.



El tenista serbio se refugió en Belgrado, capital de su país, donde permanecerá por un tiempo luego de su salida de Oceanía por incumplimiento de las normas de seguridad sanitaria contra la pandemia. El número 1 del mundo abandonó Melbourne el domingo, después del revés judicial decisivo que le aplicó un Tribunal Federal australiano, hizo una escala en Dubái y este lunes aterrizó en su tierra donde se registraron marchas de apoyo mientras duró la disputa con el gobierno del estado oceánico.



Sin embargo, Nole continuó trabajando para no exponer su carrera de cara al futuro. Con la misión de no volver a vivir la misma situación en el resto de las competiciones, el deportista adquirió el 80% en la firma danesa de biotecnología QuantBioRes, que tiene como objetivo desarrollar un tratamiento médico para contrarrestar el coronavirus. Así lo confirmó en diálogo con Reuters el director ejecutivo de la compañía, Ivan Loncarevic, quien aseguró que la inversión se realizó en junio de 2020, pero se negó a decir cuánto fue el monto.



La empresa ubicada en Dinamarca cuenta con 11 investigadores trabajando en Escandinavia, Australia y Eslovenia, con la misión de confeccionar un tratamiento alternativo a la vacuna contra el virus que afecta a la población de todo el planeta. Se trata de la elaboración con un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos que impedirán que el coronavirus infecte la célula humana, aunque los primeros ensayos clínicos se realizarán en Gran Bretaña durante el verano europeo.



Naturalmente, Novak Djokovic ha avivado el debate mundial sobre los derechos de las personas que optan por no vacunarse después de que fuera deportado de Australia que provocó su eliminación del primer Grand Slam del año. Mientras tanto, su madre Diana confirmó que el singlista permanecerá en Belgrado durante los próximos días y que no tiene previsto hablar con la prensa.



Al llegar al Aeropuerto Internacional Nikola Tesla, Nole eludió el grupo de cronistas que lo esperaba y también a los fanáticos que se habían concentrado con banderas nacionales y mensajes de aliento.



Djokovic había llegado a Australia para defender el título del certamen sin cumplir el requisito de la vacunación pero con una exención médica emitida por el estado de Victoria, al que pertenece la ciudad sede del torneo. Allí, los agentes de inmigración lo notificaron sobre la invalidez de su visa al aterrizar en Melbourne y lo trasladaron a un centro de detención de extranjeros ilegales hasta que cuatro días después logró la libertad con fallo de primera instancia de un juez de esa ciudad.



Sin embargo, el Ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, volvió a revocar su visado, el jugador quedó otra vez retenido y el domingo tuvo que abandonar el país en calidad de deportado por la decisión unánime del Tribunal Federal de rechazar la apelación a la medida tomada por el Gobierno.