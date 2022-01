Ómicron genera hospitalizaciones récord en EEUU: ONU prevé “explosión” de casos

La pesadilla del coronavirus sigue desvelando al mundo a dos años de la primera muerte por la enfermedad, que derivó en pandemia, con una tercera ciudad confinada en China por un brote de la variante Ómicron, un récord alarmante de hospitalizaciones por esta cepa en Estados Unidos y cálculos de la ONU de cientos de millones de casos más en las próximas semanas por el avance de esa mutación ultracontagiosa del virus.



En Estados Unidos el número de personas hospitalizadas por Covid-19 llegó a casi 146.000, un nuevo récord que supera el pico anterior de enero de 2021, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).



Estas cifras son alarmantes si se tiene en cuenta que desde el inicio de la pandemia, Estados Unidos registró solo 23 días con más de 125.000 personas hospitalizadas con Covid-19 al mismo tiempo, según informó la cadena CNN en base a los datos del HHS.



Actualmente hay 145.982 personas hospitalizadas con Covid-19, aproximadamente el doble que hace dos semanas.



Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que las tasas de hospitalización fueron cerca de 17 veces más altas para las personas no vacunadas que para las personas completamente vacunadas.



"Hay 17 veces más peligro de ser hospitalizado, y 20 veces más riesgo de morir, si no estás vacunado que si lo estás", dijo el doctor Antony Fauci, asesor de la Casa Blanca sobre la crisis sanitaria, durante una comparecencia ante el Senado.



Por su parte, China confinó a los más de 5 millones de habitantes de una tercera ciudad para contener un brote de la variante Ómicron del coronavirus.



Las autoridades de la ciudad de Anyang, en la provincia central de Henan, anunciaron la medida anoche, cuando ordenaron a los residentes permanecer en casa y no circular en vehículos particulares, informó la agencia estatal Xinhua.



Anyang se suma así al millón de personas confinadas desde la semana pasada en Yuzhou, en la misma provincia, y a los 13 millones de habitantes de la ciudad histórica de Xi'an, también en el centro de China, que entró en su tercera semana de encierro.



Las medidas llegan en el segundo aniversario de la primera muerte por Covid-19 en el país y el mundo.



Quien también tomó nuevas medidas para intentar controlar un brote de coronavirus impulsado por la variante Ómicron es Japón.



El Gobierno japonés prolongará hasta fines de febrero las medidas que impiden casi todas las llegadas del exterior y reabrirá los grandes centros de vacunación,



"Aunque se dice que la variante Ómicron tiene un bajo nivel de casos serios, si aumenta el número de infecciones, el número de casos graves subirá y presionará al sistema de salud", dijo a periodistas el primer ministro Fumio Kishida, informó la agencia de noticias AFP.



Sudamérica continúa enfrentando las consecuencias de la propagación del virus en varios países.



En Brasil, más de 500 vuelos fueron cancelados hasta desde fines del mes pasado por falta de tripulación debido a las licencias médicas otorgadas a raíz de los contagios de la variante Ómicron del coronavirus.



El impacto más importante se dio en las aerolíneas Latam y Azul, según han informado en comunicados oficiales.



La chileno-brasileña Latam reportó 162 cancelaciones de vuelos hasta febrero, incluidos vuelos internacionales a Miami, Ciudad de México, Madrid y Barcelona, aunque no a Buenos Aires u otros destinos argentinos, según un comunicado enviado a Télam.



En Bolivia, el Gobierno informó que el vicepresidente, David Choquehuanca, contrajo Covid-19 por tercera vez y que seis ministros también están contagiados de la enfermedad.



La Presidencia detalló a través de un comunicado que todas estas autoridades "se encuentran estables y cumpliendo el protocolo de aislamiento, desempeñando sus funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia".



En cuanto a Europa, Polonia sumó 493 muertos por coronavirus en la última jornada y superó los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, justo cuando espera la llegada de la variante Ómicron tras haber sido seriamente golpeada por la Delta.



El ministro de Salud, Adam Niedzielski, informó que actualmente hay 18.000 hospitalizaciones, por lo que “la situación es más difícil" en comparación con las olas anteriores.



En este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que más del 50% de la población de la región europea se contagiará de la variante Ómicron en los próximos dos meses.



"A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington prevé que más del 50% de la población de la región se habrá contagiado con la variante Ómicron en las seis u ocho semanas venideras", dijo en rueda de prensa el director de OMS Europa, Hans Kluge.



La región Europa de la OMS está compuesta por 53 países y llega hasta Asia central.



En esta zona se registraron 7 millones de nuevos casos de Covid-19 en la primera semana de 2022.



Además, expertos de la OMS afirmaron que la aplicación de vacunas de refuerzo no impedirá la aparición de nuevas variantes de coronavirus y pidieron mejorar los inmunizantes para frenar la transmisión de la enfermedad.



"Una estrategia de vacunación basada en dosis de refuerzo reiteradas" de las primeras vacunas "tiene pocas posibilidades de ser apropiada o viable", indicó en un comunicado el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OMS.



"Se necesitan y deben desarrollarse vacunas contra la Covid-19 con fuerte impacto en la prevención y la transmisión, además de la prevención de casos severos y de muertes", expresó el grupo.