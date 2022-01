La OMS recomendó aislamientos de 14 días para frenar la circulación del covid

El epidemiólogo de la agencia sanitaria de la ONU, Abdi Mahamud, alertó a los gobiernos por recortar los períodos de aislamiento y aseguró que aún no disponen de los suficientes datos “para decir que Ómicron sea más leve que otras variantes del coronavirus”.



Mahamud reveló que antes de Navidad y Año Nuevo al menos 128 países ya habían notificado casos de Ómicron, y advirtió que los países no podrán “acelerar” su escape de la pandemia mientras la variante Ómicron siga propagándose con la misma intensidad que Delta.



A su vez, presentó estudios que concluyen que Ómicron afecta principalmente a las vías respiratorias altas y causa síntomas más leves, en comparación a otras variantes que afectaban los pulmones. “Puede ser una buena noticia, pero realmente necesitamos más estudios para demostrarlo”, dijo el epidemiólogo.



Vacunación del 70% de la población mundial: una de las claves para salir de la pandemia



En la conferencia de prensa realizada en Ginebra, Suiza, Abdi Mahamud hizo hincapié en la necesidad de poder vacunar en todos los países, y sobre todo en los más vulnerables o de menos recursos.



“La mejor manera de reducir el impacto de la variante sería cumplir con el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de la población en cada país para julio, en lugar de ofrecer una tercera y cuarta dosis en algunos países” dijo.



Mahamud apuntó a vacunar a los países menos desarrollados para poder evitar la aparición de nuevas variantes: “El reto es la vacunación de las poblaciones más vulnerables. El virus se multiplica en entornos hacinados, no ventilados y sin vacunas. Este tipo de entornos son los lugares ideales para la mutación de la COVID-19. Ya lo vimos con las variantes Beta, lo vemos con Delta y lo observamos con Ómicron”.



La suba exponencial de casos se ha visto en todo el mundo en las últimas semanas, con récords en la Argentina, diferentes países de Europa, y Estados Unidos que llegó al millón de casos en sólo 24 horas. Aislamiento de dos semanas

El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, detalló que el periodo de incubación del COVID suele rondar entre cinco y siete días, aunque algunos estudios preliminares sugieren que en el caso de la variante ómicron podría ser menor.



Ante las posibles medidas que podrían tomar algunos países, como Estados Unidos, de reducir los períodos de aislamiento para los contagiados asintomáticos, Abdi Mahamud dijo que los líderes políticos deberían decidir en función de la intensidad de la pandemia en cada país.



Sin embargo, desde la OMS recomiendan mantener los aislamientos durante 14 días aunque entienden que algunos países hayan acortado este período para evitar parates en la economía y los servicios básicos.



Por último, el epidemiólogo desestimó la posibilidad de que Flurona se convierta en un nuevo virus, ya que “son dos virus distintos que utilizan receptores diferentes para atacar el cuerpo”.