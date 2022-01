Estados Unidos autoriza tercera dosis de Pfizer para menores de 12 a 15 años

“Los datos revisados por pares de múltiples laboratorios indican que una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech mejora en gran medida la respuesta de anticuerpos de un individuo para poder contrarrestar la variante de omicrones. Por lo tanto, autorizar la vacunación de refuerzo a tener lugar a los cinco meses en lugar de seis meses puede proporcionar una mejor protección antes a las personas contra la variante de omicrónica altamente transmisible.



“Dada la seguridad y eficacia demostradas de una dosis de refuerzo cuando se administra cinco meses después de la serie de vacunación primaria, y el hecho de que una dosis de refuerzo puede ayudar a proporcionar una mejor protección contra la variante ómicron de rápida propagación, la FDA ha determinado que los beneficios conocidos y potenciales de administrar un refuerzo a personas de 12 años o más al menos cinco meses después de completar la serie de vacunación primaria, superan los riesgos conocidos y potenciales”, informó la FDA en un comunicado.



La decisión todavía tiene que ser respaldada por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC). En tanto, la FDA se basó en datos de Israel, donde miles de niños y adolescentes de entre 12 y 15 años ya han recibido la dosis de refuerzo.



Además, explicó que los niños de 5 a 11 años que se han sometido a trasplante de órganos sólidos, o que han sido diagnosticados con afecciones que se consideran que tienen un nivel equivalente de inmunocompromiso, pueden no responder adecuadamente a la serie de vacunación primaria de dos dosis.



Por lo tanto, ahora se ha autorizado una tercera dosis en serie primaria para este grupo. Esto ahora permitirá a estos niños recibir el máximo beneficio potencial de la vacunación, explicó la FDA.



La FDA autorizó previamente una tercera dosis de la serie primaria para su uso como parte de la serie de inmunización primaria en personas de 12 años o más. La eficacia potencial de una dosis adicional en niños de 5 a 11 años de edad se extrapoló a partir de los datos en adultos.



Añadió que “los niños de 5 a 11 años que están completamente vacunados y no están inmunodeprimidos no necesitan una tercera dosis en este momento”.