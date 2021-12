EE.UU reportó el primer caso de transmisión comunitaria de Ómicron

Autoridades de Estados Unidos reportaron al menos seis nuevos casos de contagios de coronavirus con la nueva cepa Ómicron, entre los cuales figura el de un hombre que no salió del país.



Cinco de esos casos fueron detectados en Nueva York y el restante, el primero de transmisión comunitaria, en el estado de Minnesota.



"Esta noticia es preocupante pero no es una sorpresa", dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en un comunicado.



Al igual que el primer caso de Ómicron detectado ayer en Estados Unidos, el paciente de Minnesota estaba vacunado y tenía síntomas leves de los que ya se recuperó, informó la agencia de noticias AFP.



El hombre asistió a una convención de animé en la ciudad de Nueva York, celebrada entre el 19 y el 21 de noviembre. Al día siguiente tuvo síntomas y se hisopó.



La transmisión comunitaria en Estados Unidos era algo esperado por los epidemiólogos, pese a la decisión de Washington de prohibir el ingreso a viajeros de varias naciones del sur de África, luego de que se reportara en esa región la nueva cepa del virus.



Este segundo contagio de Ómicron en Estados unidos se hizo público un día después de que los Centros para la Prevención y Enfermedades (CDC) anunciaran el primer caso confirmado en el país tras una prueba a un viajero completamente vacunado que había regresado recientemente de Sudáfrica y se estaba recuperando de síntomas leves.



Asimismo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó esta noche en Twitter que se registraron cinco contagios con Ómicron en ese estado.



"Déjeme ser clara: esto no es motivo de alarma; sabíamos que esta variante estaba por llegar y tenemos las herramientas para detener la propagación", afirmó la funcionaria, y recomendó: "Vacúnense. Vayan por la dosis de refuerzo. Usen mascarilla."



Esas novedades se produjeron en medio de los anuncios del presidente Joe Biden de medidas para continuar la lucha contra la propagación del coronavirus, como nuevos requisitos para viajeros y un aumento en los esfuerzos de vacunación.



La Casa Blanca pide a todas las personas mayores de cinco años que se inoculen con el fármaco anticovid y las dosis de refuerzo una vez que figuren en la franja adecuada.



Los científicos investigan hasta qué punto Ómicron elude la protección de las vacunas y esperan que sigan siendo al menos parcialmente efectivas, especialmente contra enfermedades graves producto de la Covid-19



Anthony Fauci, asesor científico del Gobierno estadounidense, sostuvo ayer que la experiencia con otras variantes de preocupación, como la Delta, había demostrado que los refuerzos eran una buena idea porque aumentan la cantidad de anticuerpos en el sistema inmune de una persona, algunos de los cuales seguirán siendo efectivos para detener nuevas variantes.