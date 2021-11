La vacuna de AstraZeneca podría actualizarse "rápidamente" para Ómicron

Internacionales Crecen indicios de que Europa ya podría tener circulación local de Ómicron

La británica Universidad de Oxford afirmó este martes que puede actualizar "rápidamente si fuera necesario" la vacuna que desarrolló conjuntamente con el laboratorio AstraZeneca contra el coronavirus, en medio de la creciente preocupación por la nueva variante Ómicron.Los académicos de la universidad, pionera en el desarrollo de la vacuna, afirmaron que, si fuera necesario modificar el fármaco, se dispondría de las "herramientas y procesos necesarios".Sin embargo, en comunicado, la Universidad destacó que la vacuna seguía proporcionando altos niveles de protección a pesar de la aparición de otras nuevas variantes, incluida la Delta.La nueva variante preocupa a los científicos porque podría propagarse más fácilmente y podría evadir la protección de las vacunas disponibles.El Reino Unido ya detectó 14 casos de la variante Ómicron, incluidos nueve en Escocia, algunos de los cuales no tienen vínculos con viajes, lo que hace temer a las autoridades de que la mutación ya circule de manera comunitaria.Reino Unido impuso nuevamente restricciones como el uso de barbijos obligatorios nuevamente en transporte público y tiendas, PCR para las persona que arriben al Reino Unido y cuarentena en hoteles a un costo de 2.250 libras para quienes arriben desde los países de su lista roja.En tanto, el Gobierno británico canceló todos los vuelos al sur de África.Se insta a los británicos a reducir la cantidad de tiempo que pasan socializando, y los funcionarios de salud advierten que este cambio podría ayudar a limitar la rapidez con la que puede propagarse la nueva variante Ómicron.Jenny Harries, directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, dijo a la radio de BBC que la gente debería considerar cambiar sus "comportamientos invernales" y "no socializar cuando no lo necesitemos especialmente".Su consejo fue respaldado por el profesor Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), quien luego dijo a Sky News que las próximas semanas deberían considerarse “un momento para que las personas se queden en casa y eviten el contacto con los demás”.