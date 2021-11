Crecen indicios de que Europa ya podría tener circulación local de Ómicron

Países Bajos anunció que la variante Ómicron del coronavirus ya estaba en la nación antes de que Sudáfrica comunicara su descubrimiento, la semana pasada, y Alemania informó de un caso en una persona que no viajó al extranjero ni estuvo en contacto con nadie que lo hubiera hecho, reforzando temores de que la temida mutación ya circule de manera local en Europa.



Los anuncios llegan un día después de que autoridades de Escocia, Reino Unido, anunciaran que entre sus primeros casos de Ómicron había personas que no habían viajado y dijeran que "ya podría haber algo de transmisión comunitaria de esta variante", y de que en Portugal se descubriera que 13 jugadores de un club de fútbol de primera división estaba infectados y que solo uno de ellos había estado en Sudáfrica.



La autoridad sanitaria de Países Bajos -la ex-Holanda-, el Instituto de Salud y Medio Ambiente (RIVM), dijo que encontró la variante Ómicron en muestras de dos personas tomadas el 19 y el 23 de noviembre.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que Sudáfrica le informó de la detección de la variante el 24 de noviembre. Dos días después, el viernes pasado, científicos sudafricanos anunciaron el descubrimiento de la mutación en una conferencia de prensa.



Aún no está claro dónde o cuándo surgió la variante, pero eso no ha evitado que muchos países, preocupados, se hayan apresurado a imponer restricciones de viaje, especialmente a personas procedentes del sur de África, donde se asumió que se había generado la nueva cepa.



Sudáfrica criticó esas restricciones de viaje y la OMS las desaconsejó, argumentando que no solo tienen una eficacia limitada sino que además afectan vidas y economías.



Todavía se conoce muy poco de Ómicron, aunque la OMS advirtió ayer que el riesgo que presenta para el mundo es "muy elevado" y que evidencia preliminar indica que podría ser más contagiosa.



También se teme que pueda evadir la respuesta del sistema inmunológico y, por ende, la protección de las vacunas.



El anuncio de Países Bajos profundiza la incógnita sobre cuándo apareció en realidad la variante.



Hasta ahora, el Gobierno del país de la Unión Europea (UE) había dicho que los primeros casos de la variante detectados en su territorio eran de pasajeros que habían llegado del sur de África el viernes pasado. Sin embargo, los dos casos anunciados hoy son anteriores a aquellos.



En Alemania, en tanto, autoridades de la oriental ciudad de Leipzig dijeron hoy que detectaron una infección con la variante Ómicron en un hombre de 39 años que no había viajado al extranjero ni había estado en contacto con alguien que lo hubiera hecho, informó la agencia de noticias alemana DPA.



Alemania enfrenta desde hace semanas su peor pico de contagios de toda la pandemia.



Leipzig se ubica en el estado de Sajonia, que es el que tiene la mayor tasa de infección de Covid-19 en Alemania.



En tanto, Japón anunció su primer caso de la variante, y lo mismo hizo Francia, que dijo que la detectó en su isla africana de Reunión, en el océano Índico, en un hombre de 53 años que había viajado a Mozambique.



Japón dijo que su caso es el de un hombre de unos 30 años que estuvo en Namibia.



Pese a las preocupaciones en todo el mundo, doctores sudafricanos han informado que los pacientes infectados con Ómicron tienen síntomas leves y que en su mayoría son menores de 40.



La variante ya ha sido detectada en países de todos los continentes, incluyendo Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros.