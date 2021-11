Variante covid-19: Reino Unido incluirá a seis países de África en su lista roja

Seis países del sur de África volverán a ser incluidos en la lista roja para las restricciones de viajes del Reino Unido después de que científicos alertaran sobre el surgimiento en Sudáfrica de lo que se cree que es la peor variante de COVID-19 identificada hasta el momento.



El ministro de Salud y Bienestar británico, Sajid Javid, anunció que, mientras estudian esta variante, quedarán cerrados desde el viernes al mediodía los viajes desde seis países africanos, y que los viajeros británicos que regresen desde esos destinos deberán hacer cuarentena.



Esos países son Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe y Botswana. “Exigiremos a cualquier persona que llegue desde esos países a partir de las 4 am del domingo que se ponga en cuarentena en hoteles”, pidió Javid.



Si alguien llega antes de ese momento, deberá aislarse en su casa y hacerse una prueba de PCR el día 2 y el día 8. Si alguien ha llegado de alguno de esos países durante los últimos 10 días, le pediremos que se haga las pruebas de PCR”, añadió.



“Nuestros científicos están profundamente preocupados por esta variante”, declaró el ministro de Sanidad. ”Por lo que sabemos, hay un número significativo de mutaciones, quizás el doble de mutaciones de las que habíamos visto en la variante delta”, agregó Javid.



Además, según informó el jueves The Guardian, cientos de personas llegadas recientemente al Reino Unido procedentes de Sudáfrica serán rastreadas y testadas, en un esfuerzo por contener la introducción de la cepa identificada como B.1.1.529.



Temen que la misma sea más transmisible y que tenga el poder de evitar la inmunidad.



Fuentes oficiales dijeron que esta nueva variante planteaba “una amenaza potencialmente significativa para el programa de vacunación que queremos proteger a toda costa”. Por el momento, no se han detectado casos de esa variante del COVID-19 en el Reino Unido.



Israel ha tomado una decisión similar, anunciado que prohíbe a sus ciudadanos viajar al sur de África y prohíbe la entrada de extranjeros de la región, argumentando el hallazgo de una nueva variante del COVID.



Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini se agregaron a la lista de viajes “roja” o de mayor riesgo de Israel que refleja las tasas de infección por coronavirus en el extranjero.



La variante, que fue identificada el martes, generó preocupación porque tiene un “número extremadamente alto” de mutaciones, lo que significa que la proteína de pico ahora se ve dramáticamente diferente de la versión para la que fueron diseñadas las vacunas.



Los últimos datos, presentados por científicos sudafricanos el jueves, revelaron que la variante también parece ser más transmisible y ya está presente en provincias de todo el país.



El coronavirus evoluciona a medida que se propaga y muchas de las nuevas variantes, incluidas las que presentan mutaciones preocupantes, suelen desaparecer por sí solas.



Los científicos vigilan los posibles cambios que podrían ser más transmisibles o mortales, pero determinar si las nuevas variantes tendrán un impacto en la salud pública puede llevar tiempo.



Mientras tanto, la nueva variante también se ha encontrado en Botsuana y Hong Kong en viajeros procedentes de Sudáfrica. El grupo de trabajo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá el viernes para evaluar la variante nueva y decidir si le otorga o no un nombre del alfabeto griego.