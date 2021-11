NASA quiere construir reactores nucleares en la Luna y en Marte

Si alguien tiene una buena idea sobre cómo poner una planta de energía de fisión nuclear en la Luna, el gobierno de Estados Unidos quiere saberlo. La NASA y el principal laboratorio federal de investigación nuclear del país presentaron el viernes una solicitud de propuestas para un sistema de energía de superficie de fisión.



La NASA está colaborando con el Laboratorio Nacional de Idaho del Departamento de Energía de los Estados Unidos para establecer una fuente de energía independiente del sol para misiones a la Luna a fines de la década.



“Proporcionar un sistema confiable y de alta potencia en la luna es un paso vital en la exploración espacial humana, y lograrlo está a nuestro alcance”, dijo Sebastian Corbisiero, líder del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión en el laboratorio, en un comunicado.



Si tiene éxito en apoyar una presencia humana sostenida en la Luna, el próximo objetivo sería Marte. La NASA dice que la energía de la superficie de fisión podría proporcionar energía abundante y sostenida sin importar las condiciones ambientales en la Luna o Marte.



“Espero que los sistemas de energía de superficie de fisión beneficien enormemente nuestros planes de arquitecturas de energía para la Luna y Marte e incluso impulsen la innovación para usos aquí en la Tierra”, dijo Jim Reuter, administrador asociado de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA, en un comunicado.



El reactor se construiría en la Tierra y luego se enviaría a la Luna.



Los planes presentados para el sistema de energía de superficie de fisión deberían incluir un núcleo de reactor alimentado con uranio, un sistema para convertir la energía nuclear en energía utilizable, un sistema de gestión térmica para mantener el reactor frío y un sistema de distribución que proporcione no menos de 40 kilovatios de energía continua durante 10 años en el medio lunar.



Algunos otros requisitos incluyen que sea capaz de apagarse y encenderse sin ayuda humana, que pueda operar desde la plataforma de un módulo de aterrizaje lunar y que se pueda sacar del módulo de aterrizaje y ejecutar en un sistema móvil y ser transportado a un sitio lunar diferente para la operación.



Además, cuando se lanza desde la Tierra a la Luna, debe caber dentro de un cilindro de 12 pies (4 metros) de diámetro y 18 pies (6 metros) de largo. No debe pesar más de 6.000 kilogramos.



Las solicitudes de propuesta son para un diseño inicial del sistema y deben enviarse antes del 19 de febrero.



El Laboratorio Nacional de Idaho ha trabajado con la NASA en varios proyectos en el pasado. Más recientemente, ayudó a impulsar el rover Perseverance de la NASA en Marte con un sistema de energía de radioisótopos, que convierte el calor generado por la desintegración natural del plutonio-238 en energía eléctrica.



El rover del tamaño de un automóvil aterrizó en Marte en febrero y se ha mantenido activo en el planeta rojo.



El Departamento de Energía también ha estado trabajando para asociarse con empresas privadas en varios planes de energía nuclear, en particular en una nueva generación de plantas de energía más pequeñas que van desde pequeños reactores modulares hasta pequeños reactores móviles que pueden instalarse rápidamente en el campo y luego retirarse cuando no es necesario.