Por descenso de contagios, Chile analiza reabrir pasos fronterizos y aeropuertos

El funcionario brindó declaraciones mencionando una serie de medidas que podrían llegar a partir del mes que viene.



“Si no se evidencia un aumento de casos, a partir de octubre vamos a tener cambios en el control de las fronteras. Podrían abrirse los aeropuertos internacionales de Antofagasta y Concepción”, dijo.



“Pensamos que en octubre, si es que no se evidencia un aumento importante casos, vamos a tener cambios en el control de las fronteras y se van a abrir otros aeropuertos que son internacionales como Antofagasta y Concepción”, remarcó.



“Probablemente se van abrir más pasos fronterizos también, para permitir la entrada de extranjeros”, detalló el ministro quien no hizo referencia directa a pasos terrestres como Cristo Redentor u otros de gran afluencia de vehículos.



Paris puntualizó que “con las cifras actuales pensamos que no va a ser necesario prolongar el estado de excepción constitucional” y remarcó que se esperan modificaciones en la regulación de las cuarentenas obligatorias para los viajeros que llegan al país, con una disminución de los actuales siete días.



Los Andes.