Hay cuatro argentinos desparecidos por el derrumbe de un edificio en Miami

Cuatro argentinos se encuentran entre las personas desaparecidas tras el derrumbe esta madrugada de un edificio de doce plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó un muerto y al menos nueve heridos, según informaron fuentes oficiales y medios locales."Hay cuatro argentinos desaparecidos", dijo fuente oficial, que informó que el consulado en la ciudad estadounidense trabaja para tener más información sobre lo ocurrido.El derrumbe se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers.Según indicaron los socorristas, y así lo informó la agencia ANSA, una mujer murió y otras nueve personas fueron rescatadas hasta el momento de los escombros y trasladadas con heridas de distinta consideración a un hospital cercano.Desde esa madrugada trabajaban más de 80 dotaciones de bomberos que llevaban adelante una imponente operación de búsqueda y rescate.Según indicó la cadena de noticias CNN, las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del siniestro."Esta es una catástrofe terrible. En los Estados Unidos, los edificios simplemente no se caen", afirmó el alcalde de Surfside, Charles W. Burkett."Estamos en contacto con las autoridades del condado de Miami. Han llamado (argentinos al consulado), he estado en contacto con argentinos que están en edificios próximos y también con argentinos que estaban en el edificio y pudieron salir porque entraban en el momento del derrumbe", agregó el diplomático.Rodrigo, un argentino que tiene dos departamentos en el complejo Champlain Towers, dijo que "no había nada que hiciera temer que el edificio colapsaría" y aseguró que los actores Gimena Accardi y Nicolás Vázquez estaban parando en el edificio desde inicios de junio y consiguieron abandonarlo durante el derrumbe."Ellos están bien, Gimena tiene un golpe. Habían regresado de cenar y estaban en el ascensor cuando escucharon un golpe fuerte y salieron del edificio", relató Rodrigo, quién señaló que trabaja en una productora y tenía contacto con los artistas.A través de Instagram, Accardi manifestó estar bien: "Nosotros estamos bien. Gracias por preocuparse". (Télam)