España eliminará el uso del barbijo al aire libre

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el uso de barbijo dejará de ser obligatorio al aire libre a partir del sábado 26 de junio en toda España, en línea con una mejora en la situación sanitaria por la pandemia.



"Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no las llevaremos en espacios públicos", declaró Sánchez en un acto empresarial en Barcelona.



El líder socialista adelantó que la medida la aprobará el Gobierno en "un consejo de ministros extraordinario el próximo jueves", con lo que el país sigue la senda marcada por Francia, que desde el pasado jueves ya no obliga a usar el tapabocas en la calle.



"Nuestras calles y nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal", agregó Sánchez.



Obligatorio desde mayo de 2020 en las calles, bajo pena de multa, el uso de la mascarilla se impuso en España muy poco después de la primera ola de la pandemia, que golpeó con fuerza al país, uno los más afectados por la Covid-19 en Europa.



En abril pasado, las autoridades debieron rectificar y aclarar que la ley no obligaba el uso del tapabocas para tomar sol en la playa o zambullirse en el mar, por el rechazo generado ante esa posibilidad sobre todo en regiones costeras, muy dependientes del turismo.



España contabiliza más de 80.000 decesos y 3,7 millones de contagios, pero el número de casos descendió en las últimas semanas a medida que avanza la campaña de vacunación.



Según las cifras oficiales, 47% de los 47 millones de españoles recibió al menos una dosis y casi 29% ya fueron totalmente inmunizados.