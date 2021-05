Le dijeron que iba a tener septillizos, pero al final eran nueve bebés

Halima Cissé, de 25 años y oriunda de Tombuctú (norte), fue trasladada el 30 de marzo de Bamako, donde estaba siendo tratada, a Marruecos, para un mejor seguimiento de este embarazo fuera de lo normal.El nacimiento fue por cesárea y los bebés, que pesaron entre 500 gramos y un kilo, se encontraban bien, según los médicos. Los nonillizos están en incubadoras.Los especialistas estaban preocupados por la salud de la madre y por las probabilidades de supervivencia de los fetos. La joven fue admitida en el hospital con 25 semanas de embarazo, pero la intervención del personal médico permitió prolongar la gestación hasta la semana 30.La gestación en principio apuntaba a septillizos, pero la mujer dio finalmente a luz a nueve hijos, dos más de los que se habían detectado en las ecografías realizadas en Mali y en Marruecos.

“Hasta ahora, la mamá y sus hijos están bien”, dijo la ministra de Salud, Fanta Siby, que indicó que había sido informada por el médico maliense que acompañó a la madre a Marruecos.De todas formas, permanecerán en el hospital entre dos y tres meses más, hasta que tengan un peso saludable para poder irse a casa.Actualmente no está claro si su embarazo se debió a un tratamiento de fertilización in vitro, que es una de las causas más comunes de partos múltiples. Tampoco se sabe cuánto pesan los bebés o qué tan avanzado estaba en su embarazo.El primer parto registrado de nonillizos fue en Sydney en 1971. Dos bebés nacieron muertos y ninguno de los demás sobrevivió más de una semana.En otro caso en Malasia, en 1999, los nueve bebés murieron poco después de nacer.El Libro Guinness de los Récords recoge como el mayor parto múltiple en el que los bebés hayan sobrevivido el caso de la estadounidense Nadya Suleman, que en enero de 2009 dio a luz a octillizos.La noticia de los nonillizos de Mali se conoce unos días después que una mujer que no sabía que estaba embarazada diera a luz en un vuelo a Hawái, en un episodio que se volvió viral en las redes sociales.