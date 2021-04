Siete muertes ligadas a la vacuna AstraZeneca en Reino Unido

Así lo indicó la Agencia Británica del Medicamento (MHRA).



De los 30 casos registrados hasta el 24 de marzo incluido "desgraciadamente siete fallecieron", indicó la MHRA en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.



El regulador precisó que al 24 de marzo recibió información de 22 casos de trombosis de las venas cerebrales y de otros ocho casos de trombosis asociadas a un déficit de plaquetas, sobre un total de 18,1 millones de dosis administradas.



"Seguimos examinando cuidadosamente estos casos", afirmó en el comunicado la directora de la MHRA, June Raine.



"Las ventajas de la vacuna AstraZeneza para prevenir la infección de la Covid-19 y sus complicaciones son claramente superiores a los riesgos, y el público debe seguir recibiendo la vacuna", agregó el texto citado por la cadena británica BBC.



El jueves, la MHRA había indicado en un informe sobre efectos secundarios de las vacunas administradas en el país que "el riesgo de tener este tipo de coágulos sanguíneos es muy débil".



En términos generales, "la cantidad y la naturaleza de los efectos indeseables señalados hasta el momento no son inusuales comparado con otro tipo de vacunas de uso común", explicó la agencia.



Los posibles efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca, desarrollada con la Universidad de Oxford, son analizados en varios países europeos.



Países Bajos anunció ayer la suspensión de su uso en personas menores de 60 años después de nuevos casos de coágulos.



Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estableció la semana pasada que la vacuna AstraZeneca es "segura y eficaz" y que "no está asociada" a un riesgo más elevado de trombosis.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) también avaló el inoculante hace dos semanas.



"Los datos disponibles no sugieren ningún incremento global de la coagulación, como trombosis venosas o embolias pulmonares, después de vacunarse contra la Covid-19", afirmó un comité de expertos de la agencia sanitaria de la ONU.



"Las tasas notificadas de eventos tromboembólicos después de las vacunas están en línea con el número esperado de diagnósticos de estas afecciones. Ambas condiciones ocurren naturalmente y no son infrecuentes", indicaron los expertos.



