Detectaron una nueva cepa "doble mutante" de coronavirus

El hallazgo de una nueva cepa "doble mutante" de coronavirus fue confirmado tras estudios realizados en varios estados de India, país que afronta la segunda ola de contagios, con 47.262 casos y 275 fallecidos en las últimas 24 horas.



Además, el INSACOG indicó que la nueva mutación se detectó en el estado occidental de Maharashtra, tras varias pruebas en la secuenciación del genoma del virus.



Un informe explica que "el análisis de muestras de Maharashtra ha revelado que, en comparación con diciembre de 2020, ha habido un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484Q y L452R".



Al tiempo que añadió que "estas mutaciones se han encontrado en aproximadamente el 15-20 por ciento de las muestras y no coinciden con ningún COV previamente catalogado".



En el estado meridional de Kerala se han secuenciado 2.032 muestras de la variante N440K, el cual se detectó previamente en otros 16 países, incluidos el Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Japón y Australia.



Se trata de una variante del SARS-CoV-2 que se encontró en el 33 por ciento de las muestras analizadas en el estado de Andhra Pradesh y en 53 de las 104 pruebas de Telangana, ambos situados en el sur de la India.



También detectaron en las 10.787 pruebas analizadas por el INACOG, 736 casos de cepa británica, 34 personas contagiadas de la variante sudafricana y una muestra de la variante brasileña.



No obstante, el reporte subraya que "aunque se hayan encontrado varias cepas preocupantes y una nueva variante doble mutante en la India, no se han detectado en cantidades suficientes para establecer o relacionar el rápido aumento de casos en algunos estados".



Por ello, INSACOG continuará con los estudios epidemiológicos y de secuenciación genómica para analizar más a fondo la situación y poder determinar una respuesta.



El código genético de un virus funciona como un manual de instrucciones.



Las mutaciones son algo común que no afecta la capacidad del virus de reproducirse.



En algunos casos, el de la cepa británica o la sudafricana, puede hacer que se haga más contagioso y mortal.



"Una doble mutación son dos cambios que ocurren al mismo tiempo dentro de un mismo virus", explicó a la BBC el virólogo Shahid Jameel.



"Si estas mutaciones se producen en algunas áreas claves de la proteína del virus, se pueden incrementar los riesgos, le podrían permitir esquivar el sistema inmune y hacerlo más contagioso", completó.



Las autoridades advirtieron que estas nuevas variantes requieren la misma respuesta epidemiológica y de salud pública que otras cepas detectadas en otros países, como "el seguimiento de contactos estrechos, el aislamiento inmediato de positivos, así como el seguimiento del Protocolo Nacional que establezca cada región" del país asiático.



El anuncio de la nueva variante se produce en plena segunda ola de contagios en la India, con 47.262 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas, un contraste con el momento de optimismo vivido el mes pasado, cuando se detectaron menos de 10.000 positivos diarios.



Con los nuevos casos, el total de infecciones en la India superan los 11,7 millones, lo cual lo mantiene como el 3° país con más positivos confirmados, detrás de Estados Unidos y Brasil.