Voluntario de vacuna contra Covid inició demanda por una "reacción adversa"

Un voluntario que participó en los ensayos de Covishield, como se conoce en la India la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, demandó por 50 millones de rupias (unos 676.000 dólares) al Serum Institute of India (SII), responsable de las pruebas en el país, alegando que la vacuna le provocó una reacción adversa, informó The Hindu.



El demandante, de 40 años, exigió también, a través de un aviso legal enviado al SII, AstraZeneca y Oxford Vaccine Group, que se detengan de inmediato los ensayos del fármaco, que ahora está siendo probado en 1.600 voluntarios en la India.



Según la esposa del voluntario, el hombre participó en la tercera fase de los ensayos en humanos en el Instituto Sri Ramachandra de Educación Superior e Investigación, en la ciudad de Chennai. Tras someterse a una prueba de anticuerpos para descartar una infección previa, el voluntario recibió la primera de las dos dosis de la vacuna el 1 de octubre. Una prueba 11 días después reveló la presencia de anticuerpos en el organismo, confirmando que efectivamente había recibido la vacuna, y no un placebo. Reacción adversa Diez días después de la inyección, el hombre se quejó de un fuerte dolor de cabeza, seguido de vómitos, por lo que pasó el resto del día en la cama. Su esposa sostiene que mostró un "cambio de comportamiento" total y parecía desconocer su entorno. "Mostró irritación hacia la luz y el sonido, y resistía cualquier esfuerzo por hacerlo levantarse de la cama", relata en el aviso legal.



El paciente fue trasladado en ambulancia a la sala de emergencias del Hospital y Colegio Médico Sri Ramachandra. El resumen de alta del hospital, donde estuvo ingresado entre el 11 y el 26 de octubre, señala que se encontraba "en un estado mental alterado" y "desorientado", recoge The Hindu.



La esposa del paciente declaró al medio que el hombre aún no se ha recuperado por completo y que las pruebas realizadas por un neurólogo de otro hospital "confirman una disfunción en su cerebro". "Se está recuperando lentamente y está mejor de lo que estaba [en octubre], pero no puede trabajar como antes", afirma.



El resumen del alta del hombre indica que fue "dado de alta a pedido" y se estaba recuperando de una "encefalopatía aguda". También tenía deficiencia de vitamina B12 y vitamina D y un probable "trastorno del tejido conectivo".



Sin embargo, el doctor Ramakrishnan, quien fue el investigador principal del ensayo en Chennai y había tratado al paciente, declaró a The Hindu que el voluntario "ahora está bien" y que el comité de ética institucional del hospital concluyó que la reacción adversa no se debía a la vacuna. (RT)